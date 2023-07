Cardi B é denunciada por agressão após jogar microfone em fã

A rapper Cardi B está sendo denunciada por agressão após arremessar o microfone em uma fã durante show ocorrido no sábado, 29, em Las Vegas, nos Estados Unidos. De acordo com o portal TMZ, uma mulher prestou queixa no domingo, 30, contra a artista no Departamento de Polícia da cidade.

No show de sábado, 29, uma mulher não identificada jogou bebida em direção ao palco, que atingiu a artista durante sua apresentação. Cardi B então revidou e jogou o microfone em direção à mulher que estava na plateia.

O objeto atingiu quem jogou a bebida e uma outra mulher que estava ao lado. Não se sabe se a acusação foi feita por quem molhou a artista ou pela outra pessoa. Até o momento, Cardi B ou sua equipe não se pronunciaram sobre a denúncia.



Cardi B throws microphone at audience member who threw a drink at her. pic.twitter.com/alLgHMFshb — Pop Base (@PopBase) July 30, 2023

Cardi B arremessa microfone em fã após "banho" de bebida

Em um show realizado na tarde do sábado, 29, nos Estados Unidos, Cardi B arremessou o microfone em uma fã após ganhar um “banho” de bebida.

A cantora cantava o hit “Bodak Yellow” quando foi surpreendida com a bebida vinda de alguém da plateia. Supostamente, esse foi o motivo para a artista reagir jogando seu microfone. Depois, os seguranças desceram do palco e retiraram a fã do evento.

“Agora as pessoas estão fazendo isso pra hypar na internet, jogando coisa no artista que está no palco. Me dá um ranço, me dá um ódio. Me sobe um negócio aqui", comentou Anitta em vídeo publicado em suas redes sociais.

