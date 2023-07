Marlene Mattos rebate críticas de Xuxa: "resultados ou desculpas"

A produtora Marlene Mattos, ex-empresária de Xuxa Meneghel, se pronunciou de forma indireta na última segunda-feira, 17, em seu Instagram sobre as acusações feitas contra ela em "Xuxa, O Documentário", produção que conta a história de vida e carreira da Rainha dos Baixinhos.

A foto publicada tinha a seguinte frase escrita pela a produtora: “Você pode ter resultados ou desculpas, não os dois!”. No espaço que é dedicado para a legenda, ela finalizou seu pensamento: “Eu vou continuar na luta por resultados. É do meu jeito de ser”.

No documentário, Xuxa relata uma conduta abusiva de sua antiga empresária, que usava de sua autoridade para controlar e mandar em sua vida, acusando Marlene de assédio moral. Após o episódio, internautas fizeram críticas sobre o jeito de agir da produtora.

Marlene Mattos e Xuxa: Distorcer ou evoluir

Entretanto, na publicação de Marlene, as opiniões demonstram estar divididas. Um internauta escreveu contradizendo a fala da diretora: “Sim, porém coagindo as pessoas a senhora não chegará a lugar nenhum! O mundo evolui, tente evoluir também. Não é do seu jeito e sim do jeito que o mundo exige! Readequação!”

Já outro demonstrou apoio a empresária escrevendo: “Eu acho que depois de tantos anos e sucesso, a pessoa vem falar e distorcer as coisas! Você merece muito respeito!”. E outro também alegou que: “Sem Marlene, a Xuxa seria: nada”.

Três dias antes da publicação de segunda, Marlene tinha feito uma publicação misteriosa onde dizia: “A oportunidade é um vento”. Na legenda, ela complementou dizendo “Um vento que precisa ser identificado e aproveitado. Eu faço isso sempre. Os ventos não passam por mim sem que eu os aproveite”.

Nessa postagem, o apresentador David Brasil saiu em apoio a ela comentando: “Sou eternamente grato por todos (que) você me deu, só gratidão”.

O reencontro entre Marlene e Xuxa aconteceu nos bastidores do documentário. Os episódios são lançados semanalmente no Globoplay e o depoimento de Marlene está previsto para sair em agosto.

