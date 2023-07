Atriz Isadora Cruz é internada em hospital de São Paulo

A atriz Isadora Cruz foi internada nesta segunda-feira, 17, após sentir fortes dores no corpo. Em publicação feita no seu perfil no Instagram, a artista de 25 anos de idade comentou que há dias sentia dores na região da lombar, mas que acordou no último domingo, 16, com febre alta e dores por diversos locais.

“Estava há alguns dias sentindo uma dor nas costas, que achava que era uma simples dor muscular. (...) Pensei que fosse uma tensão normal e fui seguindo minha vida achando que estava tudo bem. Até que acordei domingo passado queimando de febre, com calafrios e a dor, que era antes só na lombar, se espalhou por todo abdômen até irradiar para as pernas ao ponto de não conseguir nem andar", detalhou a atriz.

Isadora comentou que, após realizar uma série de exames, foi diagnosticada com pielonefrite aguda, uma inflamação nos rins gerada por bactérias na uretra e nos rins, e que precisou ser internada em um hospital localizado na cidade de São Paulo.

Protagonista de “Mar do Sertão”, novela de 2022 da Rede Globo, a atriz explicou que a postagem era para fazer um alerta sobre a doença, “principalmente às mulheres” por terem uma “anatomia favorável a essas infecções”.

“É uma doença que muitas vezes pode ser silenciosa e se não tratada adequadamente, pode desencadear insuficiência renal crônica ou em casos mais graves, a infecção pode se espalhar pelo corpo e causar falência múltipla de órgãos”, descreveu.



