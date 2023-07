Com Luisa Sonza e orquestra, Rita Lee ganha homenagens pelo Brasil

Luisa Sonza irá partipar do show em homenagem à Rita Lee; evento em São Paulo é comandado por Beto Lee e também terá participação de Fernanda Abreu

A cantora Rita Lee será homenageada em diversos shows que vão ocorrer pelo Brasil nos meses de julho e agosto. Falecida em maio deste ano, aos 75 anos de idade, a Rainha do Rock segue sendo referência na música brasileira.

Uma das artistas nacionais mais populares nos dias atuais, Luisa Sonza se juntará a Beto Lee, filho de Rita, para homenagear a cantora que marcou gerações. No dia 29 de julho, um sábado, a voz de “Penhasco”, “Sentadona”, “Modo turbo” e outros hits do pop, irá cantar os principais sucessos da diva do rock nacional.

O evento irá ocorrer em São Paulo, na casa de shows Vibra, e também irá contar com a participação de Fernanda Abreu e da Orquestra Sinfônica Villa Lobos. Os ingressos podem ser adquiridos no site do Uhuu.

Além de São Paulo, as cidades do Rio de Janeiro, São Luis, Marabá e Belém também vão receber uma apresentação especial em homenagem à Rita Lee. Intitulado "Alô, Alô Marciano", o evento será comandado pela Nova Orquestra e irá fazer shows durante o mês de agosto.

Nos shows da turnê "Alô, Alô Marciano", a Nova Orquestra, que é formada por 35 jovens músicos de diversos estados do País, irá apresentar canções que fizeram história na voz de Rita Lee, como "Lança perfume", "Doce vampiro", "Amor e sexo", "Ovelha Negra".

Rita Lee por Beto Lee in Concert

Com Luisa Sonza, Fernanda Abreu e Orquestra Sinfônica Villa Lobos

São Paulo (SP)

Quando: 29 de julho



Onde: Vibra São Paulo

Ingressos à venda no Uhuu

Turnê Alô Alô Marciano

Nova Orquestra canta Rita Lee

Rio de Janeiro (RJ)

Quando: 14 de agosto



Onde: Sala Cecília Meireles



Quanto: R$20 (inteira) e R$10 (meia-entrada)

Ingressos à venda: no site da Funarj

São Luiz (MA)

Quando: 16 de agosto

Onde: Teatro Arthur Azevedo

Quanto: R$20 (inteira) e R$10 (meia-entrada)

Marabá (PA)

Quando: 18 de agosto



Onde: Carajás Centro de Convenções



Gratuito

Ingressos no site do Sympla

Belém (PA)

Quando: 21 de agosto



Onde: Theatro da Paz



Gratuito



