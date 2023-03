Xuxa diz ter sofrido com ex-empresária: "Abuso de confiança"

A cantora e apresentadora Xuxa Meneghel revelou ter sofrido abusos por parte de sua empresária no início da carreira. As declarações foram dadas à revista Vogue, em entrevista publicada nesta segunda-feira, 27.

Durante os 14 anos nos quais trabalharam juntas, Xuxa e Marlene Mattos, que já foi diretora da Globo, tiveram uma relação conturbada. Isso porque, de acordo com a cantora, Marlene microgerenciava todos os aspectos da sua vida, desde seu comportamento em público até as pessoas com as quais falava.

"A Marlene pegava a minha conta de telefone e sabia para quem eu tinha ligado, quantas horas havia ficado ao telefone”, contou a artista, conhecida como "Rainha dos Baixinhos". Xuxa, hoje com 60 anos, trabalhou com Marlene Mattos entre o fim dos anos 1980 até o nascimento da filha, em 2002.

Xuxa: cantora sofreu abusos nas mãos de Marlene Mattos, sua ex-empresária

Foi a chegada ao mundo de Sasha que a deu forças para romper a parceria, disse Xuxa, a qual era de muita censura e proibições; a cantora descreveu o relacionamento das duas como "abuso de confiança".

“Eu não podia sair de casa e, quando saía, tinham seguranças que avisavam para onde eu ia, quando e que horas voltava, com quem que eu falava, com quem que eu tava andando. (...) A Marlene achava que eu nunca deveria falar sobre determinados assuntos. (...) Chegou um momento em que o pessoal da equipe me deixava trancada num quarto e saíam para trabalhar", explicou.

Apesar dos fortes relatos, Xuxa conta que, à época, confiava muito na empresária, e por isso a deixava tomar muitas decisões e as acatava, por acreditar que eram para seu próprio bem. "‘Ninguém botou um revólver na minha cabeça", disse a apresentadora.

Depois da quebra da parceria, em 2002, as duas trocaram acusações pelos anos de relação conturbada. Mattos foi acusada por Xuxa de tê-la humilhado e a causado danos psicológicos, acusações que renderam um processo contra Xuxa em 2021, que acabou inocentando a cantora.

"Xuxa, o Documentário": Série sobre Xuxa será lançada em julho de 2023

A minissérie "Xuxa, o Documentário", será lançada em julho de 2023 pela plataforma Globoplay. A produção, que narrará a carreira da Rainha dos Baixinhos, contará com diversas entrevistas com pessoas que marcaram a trajetória de Xuxa ao longo dos últimos 40 anos de carreira.

Uma das entrevistadas é a de Xuxa e Marlene Mattos, que concordou em participar da minissérie. Para a surpresa dos envolvidos na série, a ex-empresária não demonstrou arrependimento ou ter a intenção de se redimir com Xuxa.

À coluna de Patrícia Kogut, no jornal O Globo, Xuxa expressou sua surpresa em ver que a antiga parceira não havia mudado ou se arrependido das atitudes, mas sim chegado ao set de produção com um comportamento defensivo. “Chegou de um jeito assim: ‘Se vocês acham que vou pedir desculpas, não vou’. Ela não mudou nada. Isso me deixou chocada”, desabafou.

