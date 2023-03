Xuxa revive passado em documentário da Globo: ‘Fui muito abusada’

Xuxa Meneghel irá ganhar um documentário dirigido por Pedro Bial. Acompanhando a trajetória da “Rainha dos Baixinhos” desde sua estreia na Rede Globo, em meados da década de 1990, Xuxa compartilhou suas primeiras impressões sobre a produção no Saia Justa. Apresentado por Astrid Fontenelle, Larissa Luz, Gabriela Prioli e Bela Gil, o programa da GNT foi exibido na última quarta-feira, 8.

Leia também | Xuxa diz que quer ir em casa de swing antes de completar 60 anos

Na ocasião, Xuxa revelou que se surpreendeu com as memórias reveladas na produção audiovisual. “Deu uma ‘bugada’ na minha cabeça porque eu revi tanta coisa e coisa que não sabia que existia. Eles fizeram uma pesquisa enorme e nem sabia que tinha vivido tudo isso. Eu revivi tudo aquilo. Eles mexeram não só no meu baú, mas em caixinhas que estavam fechadas há muito tempo”, disse a apresentadora.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Xuxa contou que viu apenas os quatro primeiros episódios e acredita que as pessoas que forem assistir vão se chocar com os desafios que ela passou. “O Pedro (Bial) tem muito carinho por mim e eu tenho muito por ele, mas ele não me colocou no pedestal. Vocês vão me ver frágil. Assim que eu saí dali, eu falei ‘fui muito abusada’. Foi abuso de confiança, vivi todos os tipos de abuso no meu trabalho, não apenas da Marlene.... Eu achava que eles estavam me protegendo”, relembrou.

Confira | Bolsonarista, Sorvetão é cortada de especial da Xuxa após brigas

Durante a produção do documentário, Xuxa se reencontrou com Marlene Mattos, empresária que acompanhou a carreira da apresentadora por quase 20 anos e com a qual possui um processo de acusação de abuso. Revivendo as lembranças do passado, Xuxa Meneghel chegou a se questionar como pode ter aguentado tantos anos de abuso: "como é que eu deixei fazer tudo isso comigo, como aceitei tudo isso? Como é que eu estou viva e sobrevivi a tudo isso?”.



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags