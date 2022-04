Xuxa cortou relações com algumas ex-paquitas: "Nunca mais perto de mim"

Xuxa disse ter facilidade para tirar pessoas da vida dela, mas não disse quais são as ex-assistentes as quais ela se referiu

A Rainha dos Baixinhos, Xuxa Meneghel revelou em entrevista na última semana que apesar de guardar carinho por algumas ex-paquitas, há outras com as quais ela "não fala e não quer falar". As paquitas eram as assistentes de palco de programas da Xuxa nas décadas de 1980 e 1990, bem como no início dos anos 2000.

"Para mim, todas (as paquitas) são ótimas, são maravilhosas. Agora, tem algumas que eu não quero mais para minha vida, nunca mais perto de mim", disse no podcast Papagaio Falante, bate-papo com Sérgio Mallandro e Renato Rabelo.

Xuxa disse ter facilidade para tirar pessoas da vida dela, mas não disse quais são as ex-assistentes as quais ela se referiu. "São seres humanos que, para mim, são falhos. Quem sabe um dia pode dizer para mim assim: 'Me arrependo, eu errei', e pode ser que eu venha conversar."

Nas palavras de Xuxa, as pessoas vão dizer: "Nossa, mas a paquita nunca mais esteve perto. Nunca mais falou". "Não era para estar. E assim vai ser", acrescentou ela.

A conversa, disponível no YoutTube, tem mais de três horas de duração. Ela e Sérgio Mallandro ainda lembraram de episódio no sítio da Xuxa onde foi anunciada uma suposta tentativa de sequestro. "Paquitas, para dentro do quarto. Xuxa, para dentro da nave", relatou Mallandro.

"Teve gente com bomba no corpo, já teve várias coisas", acrescentou Xuxa.

Paquitas da primeira geração usavam uniforme de soldadinho de chumbo (Foto: Reprodução/TV Globo)



Paquitas da Xuxa, o sonho de muitas meninas

O nome "paquitas" tem a ver com um papagaio chamado "Paquito", que Xuxa conheceu em uma viagem para Nova York. Na época, Xuxa apresentava o "Clube da Criança" na TV Manhcete, em meados de 1984.

Xuxa teve a ideia de ter um boneco de papagaio chamado Paquito na atração infantil, e Marlene Mattos, então diretora do programa, escolheu Andréa Veiga como auxiliar de palco.

Andréa já era freuqentadora da plateia e brincou de namorar o papagaio, sendo chamada então de "paquita". Depois, veio a segunda paquita, Heloísa Morgado.

Em 1986, Heloísa foi substituída por Andréa Faria (a "Sovertão") quando a atração infantil comandada por Xuxa foi levada para a TV Globo.

O primeiro concurso para escolher uma nova paquita foi realizado em 1987, e a vencedora foi Luciana Vendramini. Roberta Cipriani também foi chamada, mesmo não chegando à final, após avaliação de Marlene Mattos. Desde aquela época, ser "paquita" se tornou o sonho de muitas meninas. Cada assistente também tinha nomes "divertidos".



As paquitas inicialmente usavam uniformes de soldadinhos de chumbo e, posteriormente, roupa estilo colegial.

