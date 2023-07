Ex-The Voice Ludmillah Anjos sofre acidente de carro em Brasília

A ex-participante do The Voice Brasil e atriz Ludmillah Anjos sofreu um acidente de carro durante as gravações de um filme em Brasília. O carro em que ela estava bateu em um poste no último domingo, 16, na região do Setor da Indústria e Abastecimento (SIA), de acordo com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal.

Segundo informações divulgadas pela família da atriz, ela teve fraturas nas costelas e um sangramento interno no fígado e na cabeça. A artista segue internada desde então no Hospital de Base de Brasília (IHBB), mas seu quadro é considerado estável.

Além de Ludmillah, outras quatro pessoas se feriram no acidente. Eles tinham entre 25 e 39 anos, e também eram atores que participavam das gravações. Segundo os bombeiros, as vítimas estavam presas entre as ferragens do automóvel, mas foram retiradas conscientes e levadas ao hospital.

Após o incidente, a produtora e a equipe foram conduzidas a 8ª delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos e registro da ocorrência. Ainda não há informações do que poderia ter ocasionado ele.

Em publicação nas redes sociais, Ludmillah aparece com os colegas gravando cenas do filme, sendo uma delas em posto de combustíveis, porém sem informações sobre o filme que gravava.

Ludmillah Anjos é baiana e ficou conhecida após sua participação na primeira edição do The Voice Brasil, em 2013, na qual integrou o time de Carlinhos Brown. Ela participa da série de humor “Encatado’s”, do Globoplay, interpretando a rainha de bateria Crystal.

