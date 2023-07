Zé Celso e Silvio Santos disputaram terreno por mais de 40 anos

Diretor Zé Celso Martinez e apresentador Silvio Santos travaram por mais de 40 anos uma batalha judicial motivada por uma área no entorno do Teatro Oficina, em São Paulo

O diretor teatral Zé Celso Martinez, que faleceu nesta quinta-feira, 6, aos 86 anos, travou por mais de 40 anos uma batalha judicial com o apresentador Silvio Santos envolvendo um terreno ao lado do Teatro Oficina, fundada pelo artista nos anos 1950.

Referência nacional em inovação e pesquisa teatral, o Teatro Oficina foi oficialmente fundado em 1958. Nos anos 1960, o grupo se profissionalizou e passou a ocupar um prédio na rua Jaceguai. A disputa jurídica com Silvio Santos envolve uma área no entorno do imóvel, no bairro Bixiga, em São Paulo.

O empresário, proprietário do terreno, tinha a intenção de construir desde o anos 1980 no local um conjunto residencial. A sede do Teatro Oficina é um bem tombado pelo governo de São Paulo, tendo projeto arquitetônico de Lina Bo Bardi, e Zé Celso defendia que a construção iria prejudicar o espaço cultural. O artista foi, ainda, defensor da construção de um parque público no terreno em disputa.

Zé Celso x Silvio Santos: Idas e vindas da disputa

O embate de projetos teve um dos ápices em 2017, quando o então prefeito João Dória, à época no PSDB, promoveu um encontro entre Zé Celso e Silvio Santos para uma reunião sobre o assunto. Em instâncias políticas e jurídicas da capital paulista, o processo teve série de idas e vindas.

Em uma das mais recentes decisões, a Justiça emitiu uma decisão que proibiu a construção do projeto imobiliário por conta de "danos ambientais e danos ao patrimônio histórico, cultural e arquitetônico".

Plantação de ipê e intimação judicial

Zé Celso se casou há um mês, em 6 de junho deste ano, com o ator Marcelo Drummond. A cerimônia aconteceu na sede do Teatro Oficina e parte dela previa a plantação de uma muda de ipê — que o casal recebeu de presente de Fernanda Montenegro e Fernanda Torres — no terreno em disputa.

No dia do casamento, Zé Celso e Marcelo chegaram a receber uma intimação por um oficial de Justiça que determinava multa de R$ 200 mil por qualquer ato que intervisse no terreno.

Silvio Santos chegou a ser convidado pelo casal para a festa, que sugeriu como presente de casamento o próprio terreno. O apresentador não conseguiu ser contactado para a oficialização do convite e, portanto, não compareceu à cerimônia.

