Morre Zé Celso Martinez: artistas e políticos lamentam falecimento

Artistas e políticos lamentaram nas redes sociais o falecimento do diretor teatral Zé Celso Martinez. O artista de 86 anos morreu nesta quinta-feira, 6, após complicações de queimaduras que sofreu em um incêndio ocorrido no próprio apartamento na última terça, 4. Figura central das artes cênicas do Brasil, Zé Celso foi fundador do Teatro Oficina, referência nacional em inovação e pesquisa teatral.

Nomes da política nacional e paulista repercutiram a morte do artista. O presidente Lula definiu Zé Celso como "um dos mais criativos artistas" do teatro brasileiro. "Corajoso, sempre defendeu a democracia e a criatividade, muitas vezes enfrentando a censura. Deixa um imenso legado na dramaturgia brasileira e na cultura nacional", afirmou.

O Brasil se despede hoje de um dos maiores nomes da história do teatro brasileiro, um dos seus mais criativos artistas. José Celso Martinez Correa, ou Zé Celso, como sempre foi chamado carinhosamente, foi por toda a sua vida um artista que buscou a inovação e a renovação do…

Deputado federal de São Paulo pelo PSOL, Guilherme Boulos ressaltou que "a rebeldia e transgressão" do artista "mudaram a história do teatro brasileiro". "Viva a arte eterna de Zé Celso! Viva, Zé!", finalizou. Também deputada federal do partido, Erika Hilton ressaltou que o artista levava "levar toda sua rebeldia para os palcos sem medo".

Ex-prefeito de São Paulo pelo PT e atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad escreveu: "Com a morte de Zé Celso Martinez Corrêa morre também uma parte do sentimento de ousadia e coragem do teatro brasileiro. Meus sentimentos aos familiares".

Repercussão entre artistas

Do universo artístico, figuras de diferentes gerações repercutiram a partida do artista referencial. No Twitter, José de Abreu disse que "o teatro chora" com a morte de Zé Celso. A atriz Leandra Leal definiu o diretor como "revolução, amor, criação" e, também, "eterno".

Já a cantora Marina Lima, que cantou na cerimônia de casamento de Zé Celso com o ator Marcelo Drummond — ocorrida há exatamente um mês, em 6 de junho —, escreveu: "Viva Zé Celso! Vida eterna ao Rei! Que o seu legado se espalhe para sempre por esse pais afora!".

No Ceará

Em nota publicada nas redes sociais, a Secretaria da Cultura do Ceará e o Instituto Dragão do Mar relembraram a passagem de Zé Celso pelo Estado, em 2007. Na ocasião, ele participou da montagem de "Os Sertões" em Quixeramobim.

A nota conjunta ainda cita outros momentos do artista paulista no Estado, como no evento Conselheiro Vivo de 2016, e a 10ª Bienal da UNE, em 2017. "O dramaturgo mudou a arte brasileira com seu teatro em uma trajetória marcada pela provocação e crítica ao autoritarismo", ressalta o texto.