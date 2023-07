Zé Celso em Quixeramobim: peça do diretor chocou o público cearense

Uma das personalidades mais importantes do teatro brasileiro, o diretor e dramaturgo Zé Celso chegou a agitar a cidade de Quixeramobim, no interior cearense, no final de 2007. O criador do Teatro Oficina levou ao público local a montagem de “Os Sertões”, baseada na obra de Euclides da Cunha. Zé Celso faleceu nesta quinta-feira, 6.

Na época da apresentação, mais de 70 profissionais atuaram no palco do Clube Recreativo, mobilizando milhares de pessoas para conferir a peça. A montagem durou 30 horas, sendo realizada de 14 a 18 de novembro de 2007, e contou com músicos, estudantes, dançarinos e atores, entre adultos e adolescentes. O investimento foi grande: foram cinco toneladas em 2,5 mil peças de figurino, sendo necessários R$ 400 mil para a produção.

Casas e fazendas foram alugadas para receber tamanha plateia que se aproximava para conferir a montagem. O trabalho foi baseado no livro “Os Sertões”, que narra os acontecimentos da Guerra de Canudos, marco histórico comandado por Antônio Conselheiro, nascido em Quixeramobim.



Em 11 de outubro daquele ano, o site do Teatro Oficina anunciou a atração e os destaques envolvidos no evento: “A meta da organização é apresentar ‘Os Sertões’ a um público de 1.500 espectadores em cada uma das cinco noites. Durante o período, Antônio Conselheiro será lembrado ainda em mostras de filmes e debates”.

O Clube Recreativo também foi reformado para receber a réplica do prédio do Teatro Oficina. A produção foi aguardada com tanta expectativa que Quixadá, cidade vizinha, estaria disponível para hospedar 300 pessoas. A equipe da montagem também disponibilizou frota de ônibus para o traslado de Fortaleza a Quixeramobim nos cinco dias de apresentação.

