Diretores José Celso Martinez e Marcelo Drummond casam em teatro

Tive a honra de cantar ontem, no casamento do Zé Celso e do Marcelo Drummont

Que noite linda, uma festa à altura da importância do Zé Celso e do Teatro Oficina para a cultura Brasileira. E ‘Fullgás’ é a canção que embalou o romance deles, desde o início do namoro. Q prazer!! pic.twitter.com/vkLJaAzI0M