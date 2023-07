Zé Celso morre no dia em que completaria um mês do casamento

Zé Celso se casou com o ator Marcelo Drummond no dia 6 de junho deste ano

Dia em que completaria um mês de casamento, Zé Celso Martinez Corrêa, 86 anos, morreu na manhã desta quinta-feira, 6. No dia 6 de junho, o dramaturgo se casou com o ator e também diretor de teatro Marcelo Drummond, 60. Os dois mantinham um relacionamento amoroso há 37 anos. Zé Celso faleceu por complicações de saúde decorrentes de um incêndio que atingiu seu apartamento no bairro Paraíso, Zona Sul da capital paulista, na madrugada desta terça-feira, 4.

A oficialização da relação aconteceu no palco do Teatro Oficina, em São Paulo. Definida pelo casal como um "rito artístico-ecumênico", a cerimônia contou com a presença de vários nomes da cena cultural brasileira, incluindo shows de Marina Lima e Daniela Mercury.

História de Zé Celso e Marcelo Drummond

Em entrevista ao O Globo, Zé Celso contou o começo da história dos dois. O casal se conheceu em 1987 e decidiu consultar os búzios, Zé Celso e Marcelo visitaram um pai de santo para saber mais sobre o próprio destino. Em consulta diferentes, os dois receberam a mesma resposta: um estava "destinado" ao outro, conta Zé Celso.

Um mês após a consulta, os dois estavam morando juntos em São Paulo. De lá para cá, eles atuaram e produziram em quase todas as montagens do grupo sediado no bairro do Bixiga.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Yrwj-OsS0lY" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

Relação aberta

Os diretores tinham uma relação aberta. Durante os sete primeiros anos, o namoro foi monogâmico. Até que ambos decidiram pelo relacionamento aberto. "Ele teve namorados, eu tive namorados. Foi sempre assim: livre", disse Zé Celso, em entrevista recente.

