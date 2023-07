Silvio Santos liga para Lula e fala sobre futuro do SBT

Lula e Silvio Santos, em 2010; presidente do Brasil e dono do SBT conversaram por ligação para falar do futuro da emissora

Na tarde desta quarta-feira, 5, Silvio Santos conversou com o presidente Lula para falar sobre os novos rumos do SBT, emissora fundada por ele em 1981. Na ocasião, Daniela Beyruti e Patrícia Abravanel, filhas de Silvio, se reuniram com o chefe do Governo no Palácio do Planalto, em Brasília.

A conversa entre o dono do SBT e Lula foi para apresentar a mais nova vice-presidente da emissora, Daniela Beyruti, desde abril deste ano. O momento contou com participação de Paulo Pimenta, ministro da Secretaria de Comunicação Social, e de Roberto Franco, vice-presidente institucional do SBT.

O marido de Patrícia Abravanel, Fábio Faria, foi ministro das Comunicações do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele pediu para ser exonerado dias antes do fim do mandato, em 21 de dezembro de 2022, para assumir o cargo de deputado federal pelo PP, do qual estava licenciado.

Com 92 anos de idade e longe da televisão, Silvio Santos deverá repassar a presidência do SBT para Daniela em breve. Assumidamente pró-Bolsonaro, a aproximação de Silvio Santos com Lula é vista como uma ação necessária para promover as boas relações entre a emissora de televisão com o poder executivo.

A última vez em que Silvio Santos e Lula se encontraram foi em 2010, durante o segundo mandato do petista. Na ligação desta quarta-feira, 5, o presidente prometeu que fará uma visita a Silvio quando for a São Paulo.



