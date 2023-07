Amazon anuncia evento de promoções para assinantes; saiba quando

A plataforma online de vendas e entretenimento Amazon anunciou a próxima edição do Amazon Prime Day. Considerado “a black friday da Amazon”, o Amazon Prime Day acontece nos dias 11 e 12 de julho com promoções em produtos e benefícios nos dispositivos de música (Amazon Music), filmes (Prime Video), leitura (Prime Reading) e jogos (Prime Gaming).

Exclusivos para assinantes (clientes Prime), o Amazon Prime Day acontece em 25 países e oferece, além dos descontos, fretes grátis em mais de 100 milhões de produtos em 50 categorias. O anúncio de lançamento aconteceu em São Paulo em evento apresentado por Ikaro Kadoshi, apresentador do reality “Caravana das Drags”.

LEIA TAMBÉM Governo do Ceará e Amazon fazem acordo para capacitação de empresas cearenses

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Para este ano, celebraremos os membros Prime de novas maneiras, com grandes ofertas e descontos exclusivos apenas para membros Prime e uma experiência de compra ainda mais personalizada”, adianta Daniel Mazini, presidente da Amazon no Brasil. Ele também informa que faz parte da proposta do Amazon Prime Day que seja nestes dias -11 e 12 de julho – os melhores preços para os produtos postos em oferta ao longo do ano. Dias antes do evento oficial, a Amazon vai fazer o "esquenta" do Prime Day, mas a data ainda não foi informada.

Filmes, músicas e jogos

Além dos produtos para compra, os dispositivos da Amazon também entram com novidades no Amazon Prime Day. Confira:

Prime Video: a partir de 28 de junho, o Prime Video oferece uma seleção de títulos para alugar com até 50% de desconto, incluindo lançamentos.



Amazon Music: a partir de hoje até 13 de julho, os membros Prime têm acesso gratuito ao Amazon Music Unlimited por quatro meses. O serviço oferece 100 milhões de músicas em HD.



Prime Gaming: até 12 de julho, os membros Prime têm acesso a jogos clássicos como "Prey", "Baldur's Gate II", "Shovel Knight: Showdown" e "Star Wars: The Force Unleashed".



Prime Reading: membros Prime terão acesso a livros títulos como “Duna” (Frank Herbert), que inspirou o grande sucesso do cinema, o best-seller “Eu e Esse Meu Coração” (C. C. Hunter) e o clássico literário “1984” (George Orwell).



Dispositivos: de 6 a 12 de julho, o Prime Day oferece descontos em dispositivos como Echo, Fire TV e Kindle, além de produtos para casas inteligentes compatíveis com Alexa.

* O jornalista viajou a convite da Amazon

Amazon Prime Day



Quando: 11 e 12 de julho



11 e 12 de julho O quê: evento virtual de descontos



evento virtual de descontos Onde: amazon.com.br



Sobre o assunto Férias em Fortaleza: veja a programação do primeiro fim de semana

Comediante ‘Esse Menino’ faz show de humor em Fortaleza em agosto

Globo demite Manoel Soares após conflitos com Patrícia Poeta

Philipe Dantas faz show com forró das antigas, no sábado, 1º

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui