Philipe Dantas faz show com forró das antigas, no sábado, 1º

Neste sábado, 1°, o cantor cearense Philipe Dantas se apresenta no restaurante Murano

Neste sábado, 1º, o cantor cearense Philipe Dantas apresenta “O Grande Encontro”, no restaurante Murano. Seguindo com um repertório de Música Popular Brasileira (MPB) e forró das antigas, o show faz parte de uma série para “interpretar grandes clássicos em seus shows”.

Com tributo a nomes como Alceu Valença, Geraldo Azevedo, Zé Ramalho e Elba Ramalho, o artista promete reviver os clássicos do forró.

“Minha expectativa para o show são as melhores possíveis, pois o gênero musical combina demais com aquilo que já faço dentro da música, tratando-se de timbre de voz e interpretação. Estou muito feliz em poder levar para o meu público os melhores cantores da música popular brasileira que marcaram épocas, e agora com muito forró das antigas”, diz Phillipe.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Philipe Dantas - O Grande Encontro

Quando: sábado, 1º, às 20 horas

sábado, 1º, às 20 horas Onde: restaurante Murano (av. Dom Luís, 1200 - Meireles)



restaurante Murano (av. Dom Luís, 1200 - Meireles) Ingressos: R$80 (valor único). Venda presencial no restaurante Murano, ou no número (85) 99292-2597

Sobre o assunto Cangaias Coletivo apresenta espetáculos gratuitos em Fortaleza

Livraria Cultura reverte falência na Justiça e pode reabrir unidades

Rapper Post Malone anuncia novo show no Brasil em setembro

Gratuito: Kuya realiza seminário on-line sobre design contemporâneo

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui