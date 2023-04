Xuxa sobre Caravana das Drags: 'Sempre fui um pouquinho drag'

Xuxa Meneghel é apresentadora do novo reality show do Prime Video, "Caravana das Drags", ao lado de Ikaro Kadoshi

Nesta terça-feira, 4 de abril, a Prime Video realizou uma coletiva de imprensa sobre a "Caravana das Drags", nova série do streaming que tem estreia marcada para o dia 14 de abril.

Participaram do momento os apresentadores Ikaro Kadoshi e Xuxa Meneghel, além das participantes. O Vida&Arte esteve presente e traz detalhes do programa.

"Caravana das Drags" terá oito episódios de 45 minutos, além de um episódio especial com a reunião das participantes. O elenco é formado por Chandelly Kidman, DesiRée Beck, Enme, Frimes, Gaia do Brasil, Hellena Borgys, Morgante, Ravena Creole, Robytt Moon e Slovakia. A cada episódio, uma participante será eliminada.

A caravana começa no Rio de Janeiro (RJ) e passa por Goiânia (GO), Diamantina (MG), Salvador (BA), Recife (PE), Fortaleza (CE), São Luís (MA) e Belém (PA). Em cada parada, as competidoras enfrentam desafios inspirados em tradições culturais de cada local.

Elas serão avaliadas pelos apresentadores e por jurados convidados, como Daniela Mercury, Fabiana Karla, Fafá de Belém, Gretchen, Ingrid Guimarães, Juliette, Lázaro Ramos, Lellê, Mateus Carrilho e Nicole Bahls.

Caravana das Drags com Xuxa: inclusão e diversidade

De Salvador, a drag queen DesiRée Beck afirma que o programa dará mais visibilidade para artistas do segmento que são de fora do Sudeste. "Para quem é do Nordeste, era muito difícil ter oportunidade. Quando veio o 'Caravana das Drags', eu não pensei só na minha experiência de conhecer outras culturas, mas a minha maior expectativa em relação as pessoas do Brasil inteiro poder conhecer a nossa cultura e a nossa diversidade. É um cast muito diverso", declara.

A apresentadora Xuxa também falou que em programas anteriores buscava trazer mais inclusão, apesar de se sentir limitada por algumas emissoras. "Como tinha essa coisa de inclusão no meu programa, tinha umas gotinhas, vamos dizer assim, umas sementinhas, pessoas mostrando seu trabalho e eu sempre gritava: 'é isso que eu quero pra isso, é isso que eu quero do meu lado'. Mas infelizmente nunca tive essa oportunidade. Agora, no Prime Video, eu to realizando meu grande sonho. Não digo de infância, mas de uma vida toda. Eu acho que sempre fui um pouquinho drag", afirma.

No final, Ikaro Kadoshi mandou uma recado para pessoas que se incomodam com o programa e a arte drag: "em pleno 2023 ser intolerante e preconceituoso é uma escolha".

