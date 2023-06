HBO Max, Netflix e Prime Video: veja lançamentos do fim de semana

O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias. Com "The Witcher - Temporada 3" e "Poseidon", confira as opções!

Netflix



O mutante Geralt de Rívia é um caçador de monstros que luta para encontrar seu lugar num mundo onde as pessoas muitas vezes são mais perversas que as criaturas selvagens.



​Clique aqui para ver o trailer

HBO Max



Em "Poseidon", um transatlântico é atingido por uma onda gigantesca. Aqueles que sobreviveram ao impacto precisam precisam achar uma maneira de sair do enorme navio.

Clique aqui para ver o trailer

Confira todos os lançamentos:

Netflix

Nimona



Ilha da Fantasia



Pica-Pau: O Filme



O Retorno da Lenda



The Witcher - Temporada 3



Vejo Você na Próxima Vida - Temporada 1



Quatro Histórias de Desejo 2



Õoku: Por Dentro do Castelo - Temporada 1



Blumhouse's Fantasy Island



Celebrity - Temporada 1



Isso é um Bolo? - Temporada 2



One Piece: Thriller Bark



Explorando o Desconhecido: A Pirâmide Perdida



Tom Segura: Marreta



O Príncipe que Nunca Foi Rei

Prime Video

Belo Desastre



Jack Ryan - Temporada 4



Viajando com os Gil - Temporada 2



Star+

Tempo



The Kardashians



Chico Para Sempre



Quando Encontrei Você



Bobbleheads: O Filme



Os Croods 2: Uma Nova Era



Secret Chef - Temporada 1



O Poderoso Chefinho 2: Negócios da Família



548 Dias: Capturada por uma Seita - Temporada 1



HBO Max

300



17 Novamente



Mulheres do século 20



Uma vida menos comum



Um Passeio na Floresta



Atirador americano



Anjos Cantam



Balé 422



Barbearia



Barbearia 2: De Volta aos Negócios



Salão de Beleza



Por causa de Winn-Dixie



Brandi Carlile: In the Canyon Haze – Live From Laurel Canyon



Bullitt



Caddyshack



Fúria de Titãs



Conformidade



Cujo



Cunningham



Mar Azul Profundo



Desvio



Duplo Impacto



Drácula II: Ascensão



Dunquerque



Eleição



Elizabethtown



Longe da multidão enlouquecida



Cor rápida



Impecável



Fantasmas de namoradas passadas



Fantasmas do Mississippi



Garota Feliz



Indo em grande estilo



Good Will Hunting



Adeus, Sr. Chips



Caçadores de Cabeças



Chefes Horríveis



Hotel Ártemis



Imortais



Jonas Hex



Jornada 2: A Ilha Misteriosa



Viagem ao Centro da Terra



King Kong



Clute



Lakeview Terrace



Arma letal



Máquina Mortífera 2



Arma Mortífera 3



Arma Mortífera 4



Mad Max 2: O Guerreiro da Estrada



Mad Max Além da Cúpula do Trovão



Eu



Monstros e Homens



Mortal Kombat



Nancy Drew



Nancy Drew e a Escada Oculta



Nico, 1988



Noites em Rodanthe



Poseidon



Príncipe Avalanche



Pulp Fiction



Rampage



Hora do Rush



Hora do Rush 2



Hora do Rush 3



Serendipidade



Shakespeare Apaixonado



Shirley



Ladrões



Southside com você

Aço



Sidney Branco



Bruxa adolescente



Tartarugas Ninja



Teenage Mutant Ninja Turtles II: O Segredo do Lodo



Tartarugas Ninja III



Tentação: Confissões de um conselheiro matrimonial



Tenacious D na Escolha do Destino



Tequila Sunrise



A Animatriz



O lado cego



A Descida



A descida: Parte II



A Força Delta



O Solo Congelado



O Bom Coração



A Tempestade Perfeita



O segundo melhor hotel exótico de Marigold



Os Gêmeos Esqueletos



Treze Fantasmas



TMNT



Transformers: A Vingança dos Derrotados



História Verdadeira



Tirol



Sob a lua Cherry



Sob o Lago de Prata



V de Vingança



Wes Craven Apresenta: Drácula 2000



Wes Craven Apresenta: Drácula III: O Legado



O que uma garota quer



Onde estão as coisas selvagens



Yogi Bear



Married to Evil - Temporada 1



90 Day Fiancé: Love in Paradise: Pillow Talk - Temporada 3



Batwheels - Temporada 1



O Jardim de Bronze - Temporada 3



