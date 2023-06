Governo do Ceará e Amazon fazem acordo para capacitação de empresas cearenses

O Governo do Ceará assinou, nesta quinta-feira, 1º de junho, um acordo de colaboração com a Amazon Brasil para promover a inserção de empreendimentos locais no comércio eletrônico. Com isso, pretende-se treinar as empresas por meio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE).

O acordo tem como principal objetivo apoiar a divulgação, capacitação e comercialização dos produtos das empresas cearenses, por meio da plataforma digital, para o desenvolvimento e crescimento das empresas do Estado.

Para isso, o Governo do Ceará promoverá a participação das empresas em seminários sobre como vender online e fará a divulgação dos eventos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo o secretário executivo da SDE, Fabio Feijo, o planejamento é de que a capacitação abarque também outras plataformas digitais e que sejam utilizados programas já existentes do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Ceará (Sebrae-CE).

"O nosso objetivo é treinar as empresas com programas já existentes no Sebrae para que eles capacitem seus produtos tanto no mercado nacional quanto no internacional."

Além disso, ele reforça que a Amazon servirá como o canal para explicar para as empresas participantes quais são os requisitos do mercado estadunidense, o que eles buscam. Ou seja, ajudá-las na exportação.

Durante a cerimônia de oficialização do acordo, Elmano de Freitas também destacou a importância do convênio para a fortalecer os micro, pequenos e médios empresários cearenses.

“Temos a preocupação de atrair grandes empresas para o nosso estado com o objetivo de garantir mais empregos e oportunidades para a nossa população. A parceria com a Amazon impulsiona as vendas online e fortalece as exportações, possibilitando a venda dos produtos cearenses no mercado internacional.”

Recentemente, a empresa anunciou que conta com mais de 50 mil e vendedores parceiros com ofertas ativas em seu marketplace, 99% dos quais são PMEs, somando cerca de 9,6 milhões de produtos listados no site.

Dentre as iniciativas da Amazon para pequenos e médios negócios no Brasil, destaca-se o FBA – Logística da Amazon. Este é um serviço que consiste no armazenamento de produtos de vendedores parceiros nos próprios Centros de Distribuição da Amazon.

Dessa forma, a Amazon realiza o empacotamento e a entrega através de transportadoras parceiras, e realiza todo o suporte pós-venda desses produtos, que se tornam elegíveis ao programa Prime.

Outras opções de programas disponíveis incluem o DBA (Delivery by Amazon), no qual transportadoras parceiras contratadas pela Amazon entregam em todas as 5,5 mil cidades do Brasil, e o programa de Vendas Internacionais.

Mais notícias de Economia