Comediante ‘Esse Menino’ faz show de humor em Fortaleza em agosto

O humorista Rafael Chalub, conhecido nas redes sociais por “Esse Menino”, virá a Fortaleza no mês de agosto. O show de stand-up comedy do artista irá ocorrer no Theatro Via Sul, no dia 12 de agosto.

Conhecido após viralizar na internet com o vídeo da “Pifaizer”, compartilhado durante a pandemia de covid-19, a apresentação do Esse Menino em Fortaleza faz parte da turnê nacional “Dando pinta na sua cidade” que passará por outros sete municípios do Nordeste.

As datas do show de humor foram divulgadas nesta sexta-feira, 30, no perfil do Instagram do comediante, após compartilhar um vídeo reagindo à decisão do TSE de tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível até 2030.

Os ingressos para o show de humor podem ser adquiridos no site do Ingresso Digital nos valores de inteira de R$ 70 e R$ 80.

Esse Menino em Fortaleza

Quando : sábado, 12 de agosto



: sábado, 12 de agosto Onde : Theatro Via Sul (avenida Washington Soares, 4335 Seis Bocas)



: Theatro Via Sul (avenida Washington Soares, 4335 Seis Bocas) Quanto : R$ 70 e R$ 80 (valores de inteira)



: R$ 70 e R$ 80 (valores de inteira) Vendas e mais informações: no Ingresso Digital



