Globo demite Manoel Soares após conflitos com Patrícia Poeta

Manoel Soares é demitido da Globo; apresentador dividia comando do programa "Encontro" com Patrícia Poeta

Manoel Soares foi demitido da Rede Globo nesta sexta-feira, 30. A informação foi confirmada pela própria emissora, em nota enviada à mídia. “O apresentador Manoel Soares, dos programas ‘Encontro com Patrícia Poeta’ da TV Globo e do ‘Papo de Segunda’ do GNT, deixou a Globo nesta sexta-feira”, iniciou o comunicado.

Dividindo o comando do “Encontro” juntamente com Patrícia Poeta desde julho de 2022, sua passagem pelo programa matinal foi marcada por diversas polêmicas e conflitos com a co-apresentadora.

Segundo a nota da Globo, Manoel Soares será substituído por Tati Machado e Valéria Almeida, que assumem o programa a partir de segunda-feira, 3 de julho, durante as férias de Patrícia Poeta.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Anteriormente, estava previsto que Manoel cobrisse as férias de Poeta e deixasse o programa logo após o retorno da jornalista, marcado para o dia 17 de julho. “A intenção é que eles não se encontrem mais, mesmo. Manoel vai cobrir as férias de Patrícia. Na volta dela, ele sairá por cerca de duas semanas e, assim, o encontro deles não acontecerá mais no palco”, detalhou o portal Splash à época.

Ainda de acordo com o comunicado da emissora, o programa que Manoel Soares apresenta no GNT será liderado “a partir da semana que vem” por João Vicente de Castro.



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui