Rita Lee: missa de sétimo dia será transmitida pela internet

As informações foram divulgadas pelo perfil oficial de Rita Lee no Instagram; a missa também será aberta ao público

A missa de sétimo dia de Rita Lee, “Rainha do Rock Brasileiro”, será realizada nesta terça-feira, 16, às 12h30min. A cerimônia acontecerá na Paróquia São Pedro e São Paulo, no parque Alfredo Volpi, em São Paulo, e será aberta ao público. Para os fãs que não poderão comparecer presencialmente, será possível acompanhar a transmissão da missa pela internet.

As informações foram divulgadas pelo perfil oficial de Rita Lee no Instagram. “Convidamos para a missa de sétimo dia de nossa amada Rita Lee”, disse a publicação. A morte da cantora completa uma semana nesta segunda-feira, 15. Desde seu falecimento, a artista tem recebido diversas homenagens de fãs e de familiares, como de seu marido, Roberto de Carvalho.

“Saudade dilacerante, meu amor”, disse o músico em publicação no Instagram. “A admiração que eu tenho por você é infinita. Sempre foi. Que honra e privilégio ser seu filho. Que honra e privilégio ter sido educado por você”, publicou João Lee, um de seus filhos. O link para a transmissão da missa de sétimo dia será divulgado nesta terça-feira, 16, provavelmente no perfil oficial de Rita Lee no Instagram.

47 anos e 12 álbuns: o casal Rita Lee e Roberto de Carvalho

Além do casamento de quase 50 anos com Rita Lee, Roberto de Carvalho também foi um dos mais importantes companheiros musicais da cantora. A história do relacionamento amoroso do casal até mesmo se confunde com a parceria profissional.

Rita e Roberto se conheceram em 1976, quando ela fazia parte da banda Tutti Frutti, que fundou após a saída d'Os Mutantes. No ano seguinte, ele entrou oficialmente para o grupo, e desde então o casal manteve a relação amorosa e musical.

Com o fim da Tutti Frutti, Rita e Roberto passaram a atuar de maneira mais próxima. O primeiro álbum oficial da parceria foi "Rita Lee", de 1979, com músicas como "Mania de Você" e "Doce Vampiro".

A partir daí foram mais uma dezena de discos, incluindo dois chamados "Rita Lee e Roberto de Carvalho" (1982 e 1990) e um de nome "Rita e Roberto" (1985). Entre 1991 e 1995, embora tenham mantido o casamento, ambos atuaram de maneira separada nos palcos.

O casamento civil de fato só aconteceu em 1996. A assinatura dos papéis ocorreu quando ambos já moravam juntos há 20 anos e tinham três filhos: Beto Lee, nascido em 1977; João, de 1979; e Antônio, que veio ao mundo em 1981.

O último álbum de estúdio de Rita Lee foi "Reza", de 2012. A última música da cantora, porém, foi "Change", lançada em 2021. Ambos tiveram a participação de Roberto.

Com a aposentadoria definitiva, Rita manteve uma vida reservada, mas que era compartilhada com fãs pelas redes sociais. Roberto era presença frequente nas publicações. A última foto recente no perfil da cantora foi, inclusive, do casal.

