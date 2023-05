"Mania de você" é a música de Rita Lee mais tocada no Brasil nos último 10 anos; relembre os maiores sucessos da Rainha do Rock

Na manhã desta terça-feira, 9, o Brasil recebeu a notícia da morte de Rita Lee. Cantora, compositora, escritora e ativista, a Rainha do Rock faleceu na noite da última segunda-feira, 8, aos 75 anos de idade. Uma das personalidades mais irreverentes da música brasileira, Rita Lee influencia, até hoje, artistas de diversas gerações.

Com trajetória musical iniciada na década de 1960, quando integrou a banda Os Mutantes, inúmeras canções da artista fazem sucesso até os dias atuais. Segundo levantamento do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), Rita Lee deixou 324 obras musicais e cerca de 642 gravações no banco de dados musical.

Na listagem do instituto – divulgada no dia 31 de dezembro de 2022, data do aniversário da artista – o Ecad compartilhou que “Mania de você” foi a música mais tocada no Brasil nos últimos 10 anos. Lançada em 1979, a música é uma composição de Rita Lee e Roberto de Carvalho, marido da cantora.

No segundo lugar está "Colombina", música de Rita em parceria com Ed Motta. Já na terceira colocação, aparece “Agora só falta você”, canção do álbum “Fruto Proibido”, lançado em 1975. Confira as 20 músicas de Rita Lee mais tocadas no Brasil nos últimos 10 anos.

Rita Lee: relembre as 20 músicas mais tocadas da Rainha do Rock

1. Mania de você

Composição: Rita Lee e Roberto de Carvalho

2. Colombina

Composição: Ed Motta e Rita Lee

3. Agora só falta você

Composição: Rita Lee e Carlini

4. Caso sério

Composição: Rita Lee e Roberto de Carvalho

5. Desculpe o auê

Composição: Rita Lee / Roberto de Carvalho

6. Ovelha negra

Composição: Rita Lee

7. Lança perfume

Composição: Rita Lee e Roberto de Carvalho

8. Ando meio desligado

Composição: Sergio Dias, Arnaldo Baptista e Rita Lee

9. Fora da lei

Composição: Ed Motta e Rita Lee

10. Baila comigo

Composição: Rita Lee

11. Amor e sexo

Composição: Arnaldo Jabor, Rita Lee e Roberto de Carvalho

12. Nem luxo nem lixo

Composição: Rita Lee e Roberto de Carvalho

13. Alô alô marciano

Composição: Rita Lee e Roberto de Carvalho

14. Reza

Composição: Rita Lee e Roberto de Carvalho

15. Jardins da Babilônia

Composição: Lee Marcucci e/ Rita Lee

16. Doce vampiro

Composição: Rita Lee

17. Balada do louco

Composição: Arnaldo Baptista e Rita Lee

18. Mutante

Composição: Rita Lee e Roberto de Carvalho

19. Saúde

Composição: Rita Lee e Roberto de Carvalho

20. Pagu

Composição: Zélia Duncan e Rita Lee



