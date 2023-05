Charles III era fã de Rita Lee; 'Lança Perfume' era a música favorita

Coroado novo rei do Reino Unido no último sábado, 7, Charles III tinha Rita Lee como cantora favorita durante sua juventude, ainda quando era príncipe.

Falecida na manhã desta terça-feira, 9, Rita Lee tinha 75 anos de idade e deixa um legado de originalidade e irreverência para a música brasileira.

Roberto de Carvalho, marido de Rita, compartilhou na última semana um recorte de uma reportagem que citava a Rainha do Rock como cantora favorita do Rei Charles.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Veiculada no jornal britânico Daily Mirror em 1988, a citação à Rita veio de um recorte do livro "Call me by my first name”, biografia de Régine, atriz, cantora e empresária belga.

Na publicação, Régine, que administrava clubes noturnos de Paris, na França, relembrou da vez em que o então príncipe Charles visitou uma das casas e perguntou se havia algum disco de Rita Lee.

Na ocasião, foi tocado o mais recente disco da Rainha do Rock que Charles já sabia todas as canções.

‘Lança-perfume’, de Rita Lee, era música favorita de Rei Charles III Crédito: Reprodução/Instagram

“Ele perguntou se tínhamos algum álbum de Rita Lee. Colocamos o mais novo no toca-discos e Charles conhecia as músicas”, contou Régine, no recorte do Daily Mirror.



Além da adoração à cantora brasileira, é conhecido que o atual rei britânico tinha “Lança Perfume”, música de Rita Lee que foi sucesso nos clubes internacionais durante a década de 1980, como sua música favorita.

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui