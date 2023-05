Rita Lee: João Lee presta homenagem à mãe: "Minha heroína"

Ícone do rock no Brasil, a cantora e compositora paulista Rita Lee faleceu na noite da última segunda-feira, 8, aos 75 anos. Uma das maiores vozes da história da música nacional, a artista recebeu homenagem de um dos seus filhos, o produtor musical João Lee, em postagem no Instagram.

A publicação traz um vídeo no qual Rita Lee o segura em seu colo e, na legenda, uma mensagem carinhosa de João. “Minha mãe, que amo mais que tudo nessa vida, virou uma estrela no céu. Que vida intensa e espetacular você teve. Admirada e amada por tantas pessoas. Tão a frente do seu tempo”, introduziu. Ao longo do texto, ele declara seu amor pela mãe e destaca como a considera uma “heroína” em sua vida.

“Sempre conversamos sobre o quão terrivelmente importante é escolher bem seus heróis. São eles que moldam as nossas vidas, o nosso comportamento e quem somos. Precisamos pensar e escolher com muito cuidado. Se você quiser ter uma noção de quem uma pessoa é, ou vai ser, pergunte a ela quem são seus heróis. Grandes chances de que, em algum momento de sua vida, essa pessoa vai se parecer com seu/sua herói/heroína. É inevitável. E você é, e sempre foi, a minha heroína”, pontuou.

Ele enfatiza que os motivos pelos quais a chama de heroína não são sua genialidade, talento, inteligência, beleza ou por ter sido “bem-sucedida”. “Você é minha heroína pela sua maneira de se comportar, dia após dia, mês após mês, ano após ano, com tanta dignidade e honestidade. A admiração que eu tenho por você é infinita. Sempre foi. Que honra e privilégio ser seu filho. Que honra e privilégio ter sido educado por você”, prosseguiu.

João Lee também fala sobre o pai, Roberto de Carvalho, como um “herói”. “Se eu for só um pouquinho do que vocês são, se eu fizer só um pouquinho do bem que vocês fazem, se eu trouxer só um pouquinho da alegria e diversão que vocês trazem para o mundo, eu já fico feliz e realizado. Você é foda. Você é, sim, a rainha dessa porra toda. O mundo perdeu uma das pessoas mais únicas e incríveis que já existiu”, disse.

Antes de encerrar seu texto, o produtor ressaltou: “Você é eterna. Seu legado, sua história e sua arte viverão para sempre. Essa é a minha missão para a vida toda. Enquanto eu estiver vivo e cheio de graça você vai continuar fazendo um monte de gente feliz”. João Lee relatou estar “devastado”, mas que publicará, aos poucos, histórias, fotos e vídeos com sua mãe.

Morre Rita Lee: relembre a carreira

Nascida em 31 de dezembro de 1947, Rita Lee começou a trajetória artística ainda nos anos 1960. A primeira experiência da artista foi com o grupo musical feminino Teenage Singers, em 1963. O grupo, formado com amigas, se juntou ao trio masculino Wooden Faces. A junção dos grupos foi a gênese da banda Os Mutantes, formada por Rita, Arnaldo Baptista e Sérgio Dias, que marcou o início do renome da artista.

O grupo marcou a música brasileira com canções como "A Minha Menina" e "Ando Meio Desligado", essa última composta por Rita e os parceiros. Já nos anos 1970, ao lado da banda Tutti Frutti, a artista lançou algumas das principais canções da carreira, como "Agora só Falta Você" e "Fruto Proibido".