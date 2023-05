Relembre frases e tweets icônicos de Rita Lee: "A vida é curta, e eu grossa"

Ícone do rock nacional, a cantora Rita Lee marcou gerações com sua música e personalidade única e sua excentricidade. Para além disso, a rainha do rock também marcou presença nas redes sociais com frases icônicas.



Sem papas na língua, Rita Lee gostava de publicar nas redes sociais, principalmente no Twitter, qualquer pensamento que tivesse. Em entrevista a Veja, em 2010, a artista disse que foi seu filho, João Lee, que a introduziu à rede social do passarinho.

“Eu me vicio fácil... Eu acho terapêutico escrever o que dá na telha", disse ela.

Após a notícia da morte da artista, internautas reviveram alguns de tweets de Rita Lee, relembrando algumas frases postadas pela cantora em seus momentos de reflexão. Confira algumas dessas frases que traduziram com exatidão o estado de espírito de milhares de fãs:

Relembre frases e tweets icônicos de Rita Lee

1- "Você nem imaginam a dimensão do quanto estou pouco me fudendo para o que dizem. A vida é curta, e eu grossa".

2 - Eu não sou louca! Estou emocionalmente desequilibrada. Viver é perigoso.

OS MELHORES TWEETS DA RITA LEE - a thread



(singela homenagem a essa eterna gigante da música brasileira) pic.twitter.com/EgIKarDWyo — davizinho (@eiDavizinho) May 9, 2023

3 - A dor mostra quem a gente realmente é. Eu sou uma viadona.

Os Tweets da Rita Lee pra sempre um legado pic.twitter.com/hOV5FbW2Pc — Dublê de rico (@neileitte) May 9, 2023

4- E eu lá sou mulher de fazer backup? Perdi tudo, foda-se eu.

E ainda por cima, Rita Lee é dona dos melhores tweets pic.twitter.com/s6FVpQdUaY — Renata (@__renatas) May 9, 2023

5- Gosto de mim mas não é muito confortável ser eu

Obrigada Rita Lee por ter sido um ícone à frente de seu tempo e pelos tweets mais relatable da internet. pic.twitter.com/rJuqRbXI7d — æ-hitomi (@zeusvely) May 9, 2023

6- Vou dar unfollow em mim, tô muito chata, só falo besteira e cansei de ver minha cara no espelho…

em homenagem à vida dessa estrela que revolucionou essa geração:



uma thread dos melhores tweets de rita lee pic.twitter.com/SXDHZga3MR — lís (@killuastorms) May 9, 2023

7 - Já disse e repito: não me levem a sério, sou falsa, manipuladora, mentirosa e filha da puta. Escrevo o que vem na cabeça, só futilidades.

A Rita Lee moldou minha personalidade, ela sempre vai ser um dos maiores ícones desse país. pic.twitter.com/vo8Tb65DcV — Cadelinha Da Del Rey (@cadeIinhadalana) May 9, 2023

8 - Peguem seus otimismos e sumam de perto de mim. Hoje eu tô em crise

9- Típica segunda feira, cinza e gelada. Eu ia escrever bom dia, mas estaria mentindo

10 - Estou fazendo umas mudanças na minha vida. Se eu não der mais notícias é porque você é uma delas

hoje só os melhores tweets da rita lee pic.twitter.com/qqDBXr3SLJ — thay (@feedathay) May 9, 2023

