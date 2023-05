Rita Lee: relembre os maiores sucessos da rainha do rock brasileiro

A cantora e compositora Rita Lee morreu na noite da segunda-feira, 8, aos 75 anos de idade, após luta contra um câncer de pulmão, diagnosticado em 2021. Considerada a rainha do rock brasileiro, a artista deixou um grande legado de músicas que compõem uma carreira de mais de 50 anos e fazem sucesso até hoje.



Rita Lee Jones de Carvalho nasceu em 31 de dezembro de 1948, em São Paulo. Entre 1966 e 1972, Lee fez parte da banda Os Mutantes, junto de Arnaldo Baptista e Sérgio Dias e do grupo Tutti Frutti, entre 1973 e 1978, antes de se aventurar na carreira solo.

Menino Bonito (1974)

Parte do álbum “Atrás do Porto Tem Uma Cidade”, lançado em 1974, a música marca um dos primeiros trabalhos da cantora como artista solo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ovelha Negra (1975)

Escrita pela artista, a música apresenta a visão de Rita após ser expulsa do grupo Os Mutantes, após o fim do casamento com o cantor Arnaldo Baptista e divergências artísticas com os integrantes.

O disco intitulado "Fruto Proibido" vendeu mais de 200 mil cópias no ano de lançamento, representando um marco para o rock no cenário nacional, e a canção é uma das mais famosas do repertório da artista.

Mania de Você (1979)

Lançada em parceria com o músico Roberto de Carvalho, marido da cantora, “Mania de Você” faz parte do álbum “Rita Lee”, lançado em 1979, e teve como inspiração o relacionamento da artista com Roberto.

O sétimo álbum de estúdio da cantora é o primeiro entre as tantas parcerias de Rita e Roberto, que gravaram discos e fizeram shows juntos. Em dois meses após o lançamento, o disco vendeu mais de 150 mil cópias.

Lança Perfume (1980)

Considerada por muitos como o maior hits da artista, “Lança Perfume” foi lançada em 1980 e teve reconhecimento fora do País. Com uma letra e produção ousadas, a música foi uma das principais responsáveis pelo aumento no sucesso da carreira da artista.

A composição da música foi feita por Rita e Roberto de Carvalho, que também participou da produção.

Cor-de-Rosa Choque (1982)

A canção apresenta a rebeldia e a perspectiva subversiva de Rita Lee. Lançada em 1982, a música é uma das músicas da cantora que foram proibidas devido à Ditadura Militar.

Na letra, Rita Lee usa da ironia e do humor para apresentar trechos com visões preconceituosas e ultrapassadas sobre a mulher na sociedade. A música também faz referência à menstruação e foi um dos versos barrados pelo regime militar, adiando o lançamento da música em dois anos.

“Sexo frágil / Não foge a luta / E nem só de cama vive a mulher / Por isso não provoque / É cor-de-rosa choque”.

A música foi trilha de abertura do programa "TV Mulher", da Rede Globo, em 1980. Na época apresentado por Marília Gabriela, o programa era formado apenas por mulheres e discutia sobre a temática do feminismo.

Desculpe o Auê (1983)

Também feita em parceria com Roberto de Carvalho, a canção está entre as mais conhecidas de Rita Lee e compõe o álbum “Bombom”, lançado em 1993.

Santa Rita de Sampa (1997)

Nascida em São Paulo, Rita Lee se denomina como Santa Rita de Sampa e traz letras como “Tia tiete do Tietê” e “Sofredora corinthiana”.

O disco de mesmo nome marca o retorno da cantora após quatro anos do último álbum e inclui canções como "Fruta Madura”, “Ando Jururu” — uma parceria com o grupo Raimundos — e “Menino de Braçanã”.

Erva Venenosa (2000)

Originalmente intitulada “Poison Ivy” e lançada em 1965 pelo The Coasters, a canção recebeu uma versão em portugues denominada “Erva Venenosa”, gravada pelo grupo Golden Boys.

Em 2000, Rita Lee deu voz à canção para o álbum “3001” e a música foi tema de novelas, como “Cobras e Lagartos” e “Malhação”.

Pra Você Eu Digo Sim (2001)

A canção faz parte do álbum “Aqui, Ali, Em Qualquer Lugar”, lançado em 2001, e conta com versões da artista de músicas do grupo britânico The Beatles.

Pra Você Eu Digo Sim é uma versão da música “If I Fell” da banda de Liverpool, lançada originalmente em 1964.

Amor e Sexo (2003)

Um dos maiores sucessos de Rita Lee nos últimos anos, “Amor e Sexo” compõe o álbum “Balacobaco”, lançado em 2003.

Além de Lee e Roberto de Carvalho, os créditos da composição contam com o nome do cineasta Arnaldo Jabor. A canção foi inspirada na crônica “O amor atrapalha o sexo” do escritor e jornalista, publicada no jornal O Globo, em 2002.