Viúvo de Rita Lee compartilha homenagens à cantora; saiba história do casal

O músico Roberto de Carvalho, viúvo de Rita Lee, compartilhou neste fim de semana diversas homenagens feitas nas redes sociais à cantora. Nesta segunda-feira, 15, a morte de Rita completa uma semana.

No sábado, Roberto publicou em seu Instagram a imagem de um buquê de flores, com a legenda "para meu amor". Neste domingo, ele compartilhou uma foto da cantora com o cachorro Nino, um dos diversos pets do casal.

Nos stories, ele tem postado homenagens feitas por fãs, amigos e familiares. Muitos lembraram da "chamada rainha do rock brasileiro" no dia das mães, tema recorrente nas publicações compartilhadas por Roberto - ele e Rita tiveram três filhos.

47 anos e 12 álbuns: o casal Rita Lee e Roberto de Carvalho

Além do casamento de quase 50 anos com Rita Lee, Roberto de Carvalho também foi um dos mais importantes companheiros musicais da cantora. A história do relacionamento amoroso do casal até mesmo se confunde com a parceria profissional.

Rita e Roberto se conheceram em 1976, quando ela fazia parte da banda Tutti Frutti, que fundou após a saída d'Os Mutantes. No ano seguinte, ele entrou oficialmente para o grupo, e desde então o casal manteve a relação amorosa e musical.

Com o fim da Tutti Frutti, Rita e Roberto passaram a atuar de maneira mais próxima. O primeiro álbum oficial da parceria foi Rita Lee, de 1979, com músicas como Mania de Você e Doce Vampiro.

A partir daí foram mais uma dezena de discos, incluindo dois chamados Rita Lee e Roberto de Carvalho (1982 e 1990) e um de nome Rita e Roberto (1985). Entre 1991 e 1995, embora tenham mantido o casamento, ambos atuaram de maneira separada nos palcos.

O casamento civil de fato só aconteceu em 1996. A assinatura dos papéis ocorreu quando ambos já moravam juntos há 20 anos e tinham três filhos: Beto Lee, nascido em 1977; João, de 1979; e Antônio, que veio ao mundo em 1981.

O último álbum de estúdio de Rita Lee foi Reza, de 2012. A última música da cantora, porém, foi Change, lançada em 2021. Ambos tiveram a participação de Roberto.

Com a aposentadoria definitiva, Rita manteve uma vida reservada, mas que era compartilhada com fãs pelas redes sociais. Roberto era presença frequente nas publicações. A última foto recente no perfil da cantora foi, inclusive, do casal.

