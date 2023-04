Spotify: Conheça os artistas e músicas mais ouvidas em Fortaleza

Mari Fernandez, Wesley Safadão, Nattan e Wiu estão entre os 10 artistas mais ouvidos em Fortaleza no Spotify

Nesta quinta-feira, 13, Fortaleza completa 297 anos e os artistas cearenses têm muito o que comemorar junto com a Capital. Entre os 10 músicos brasileiros mais ouvidos no Spotify pelos moradores de Fortaleza, os cearenses Nattan, Mari Fernandez, Wesley Safadão, Felipe Amorim e o rapper Wiu preenchem a listagem que é liderada por Marília Mendonça.

Considerado um dos principais nomes da nova geração do forró, Nattan ocupa a segunda posição entre os artistas mais ouvidos em Fortaleza. Natural de Sobral, o forrozeiro lidera a listagem de álbuns mais ouvidos na Capital com o disco “Fantástico Mundo de Nattan”, que teve DVD gravado no Aterro da Praia de Iracema em 2022.

Leia Também | São João de Caruaru 2023: Safadão, Nattan, Mari Fernandez estão na programação

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mari Fernandez é a 3ª artista mais ouvida pelos fortalezenses. Dominando o ritmo do piseiro, a cantora natural de Alto Santo também aparece na lista dos 10 álbuns mais ouvidos com “Ao vivo em Fortaleza” na 4ª posição. A artista, inclusive, gravou seu mais novo DVD em março, que contará com as presenças de Wesley Safadão, Maiara e Maraisa, Hugo e Guilherme e Luísa Sonza.

Sendo um dos artistas mais queridos pelo público cearense, Wesley Safadão ocupa a 4ª posição e tem dobradinha na listagem que nomeia os álbuns mais ouvidos com “Wesley Safadão Ao Vivo Em Fortaleza” e “TBT WS 2 - Parte 2”, em sexto e nono lugares, respectivamente.

Um dos novos nomes do forró, Felipe Amorim ocupa a 6ª posição entre os artistas mais ouvidos e tem a segunda música mais ouvida em Fortaleza com “Love Gostosinho”, parceria com Nattan.

Leia também | Djavan e Makem fazem show gratuito no aniversário de Fortaleza

Já o rapper Wiu, um dos nomes em ascensão no trap, é o 7º artista mais ouvido em Fortaleza e com “Manual de Como Amar Errado”, seu álbum de estreia, conquista a segunda posição entre os discos mais ouvidos na Capital cearense. Além dessa marca, as faixas “Coração de Gelo” e “Felina” aparecem em 4º e 10º lugares, respectivamente, nas músicas mais tocadas.

TOP 10 artistas mais ouvidos em Fortaleza

Marília Mendonça

Nattan

Mari Fernandez

Wesley Safadão

MC Cabelinho

Felipe Amorim

Wiu

MC Ryan SP

Taylor Swift

Jorge & Matheus

TOP 10 álbuns mais ouvidos em Fortaleza

"Fantástico Mundo de Nattan", por Nattan

"Litlle Love", por MC Cabelinho

"Manual de Como Amar Errado", por Wiu

"Ao vivo em Fortaleza", por Mari Fernandez

"Manifesto Musical", por Henrique & Juliano

"Wesley Safadão Ao Vivo Em Fortaleza", por Wesley Safadão

"Vida Cara", por Orochi

"Eu falei Forró - Seleção do DVD", por Iguinho e Lulinha

"TBT WS 2 - Parte 2", por Wesley Safadão

"MF No Rio, Vol. 1", por Matheus Fernandes

TOP 10 músicas mais tocadas em Fortaleza

"Leão", por Marília Mendonça

"Love Gostosinho", por Felipe Amorim e Nattan

"Zona de Perigo", por Leo Santana

"Coração de Gelo", por Wiu

"Novinha do Onlyfans (Tchan Ran Tchan Tchan)", por Kadu Martins

"Eu Gosto Assim - Ao Vivo", por Mari Fernandez e Gustavo Mioto

"Bombonzinho - Ao Vivo", por Israel & Rodolffo e Ana Castela

"Ai Papai", por Anitta, MC Danny e Hitmaker

"Flowers", por Miley Cyrus

"Felina", por MC Ryan SP e Wiu

Leia no O POVO + | Confira mais histórias e opiniões sobre música na coluna Discografia, com Marcos Sampaio

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags