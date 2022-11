Wesley Safadão anuncia que fará menos shows em 2023: "Focar na qualidade"

O cantor Wesley Safadão, 34 anos, planeja reduzir a quantidade de shows de sua agenda de 2023 a fim de focar na “qualidade” de seus futuros trabalhos. Um dos focos será o cruzeiro WS on Board, atração em formato de cruzeiro.

Com 20 anos de carreira e agenda que chegava a 30 shows mensais, Safadão anuncia mudança em 2023. "Quero focar mais na qualidade e menos na quantidade. Meu público vai passar a me ver menos, mas com mais qualidade".

O artista planeja reduzir a quantidade de shows e se dedicar mais a projetos específicos, como o cruzeiro WS on Board que se iniciou a quarta edição neste sábado, 12. Em planejamento, esse evento terá roteiro internacional em 2023. As informações foram dadas em entrevista para o G1.

"Em Fortaleza, por exemplo, faço três ou quatro shows por ano. Pretendo passar a fazer no máximo dois. Em Recife, só no carnaval, vou fazer três shows. É uma coisa que vou procurar evitar”, comentou.

Além do novo planejamento dos shows, Wesley Safadão falou sobre a necessidade de passar mais tempo com a sua família: “Antigamente a gente tirava as crianças toda hora da escola. Agora não dá mais, elas estão crescendo”.

Wesley Safadão sofre lesão na coluna e suspende shows

Em junho deste ano, o cantor Wesley Safadão usou as redes sociais para anunciar pausa em sua agenda de shows devido a uma uma lesão na coluna. Por meio do perfil no Instagram do artista, a assessoria informou que ele precisaria repousar e dependia da liberação dos médicos para voltar aos palcos.

“Wesley encontra-se em recuperação de uma lesão na coluna e por recomendações médicas ficará em repouso. O artista retomará a agenda normalmente após alta médica”, diz um dos trechos do comunicado publicado em 25 de junho de 2022. A equipe do artista chegou a fazer imagens dele sendo amparado pela mulher, Thyane Dantas, para conseguir entrar em um jatinho.



