São João de Caruaru 2023: veja programação da festa em Pernambuco

Com 65 dias de festa, o São João de Caruaru inícia no dia 28 de abril e seguirá com shows pela cidade até 1º de julho; Wesley Safadão, Ivete Sangalo, Nattan, Leo Santana, João Gomes estão entre as atrações

A festa de São João em Caruaru já está perto de começar. Marcada para acontecer entre os dias 28 de abril a 1º de julho, o evento terá 65 dias de programação musical espalhada por diversos pontos do município de Pernambuco.

Intitulado “Maior e melhor São João do Mundo”, as apresentações vão ser divididas em polos, iniciando no dia 28 de abril no Polo São João na Roça, que serão realizadas na Vila do Juá, Rafael e Malhada de Barreira Queimada.

A partir do dia 3 de junho, a festa inicia no Pátio de Eventos Luiz Gonzaga, polo principal do São João de Caruaru, que contará com shows de Wesley Safadão, Ivete Sangalo, Nattan, Leo Santana, Taty Girl, João Gomes e vários outros nomes da música brasileira.

No Polo Alto do Moura, a festa começa no dia 4 de junho, e terá apresentações de Felipão e Forró Moral, Cavalo de Pau, Mano Walter e mais atrações. Já no dia 9 de junho, será inaugurado o Polo Azulão que será palco para as apresentações de Diogo Nogueira, Mariana Aydar, Nação Zumbi, Marcelo Jeneci e outros nomes.

São João de Caruaru 2023: programação completa

Polo São João na Roça

28 de abril

Batalhão de Bacamarteiros 17

Banda de Pífanos Arrasta Pífano

Grupo de dança Flor e Barro

Forró Quentão

Santanna, o Cantados

Marquinhos Café

29 de abril

Banda de Pífanos Alvorada

Quadrilha Molecodrilha

Batalhão de Bacamarteiros 19

Banda do Batista

Joquinha Gonzaga

Forró Chicote

30 de abril

Banda de Pífanos Vitoriano Jovem

Batalhão de Bacamarteiros 21

Quadrilha Tradicional Arrasta Pé

Joana Angélica

Liv Moraes

Del Feliz

5 de maio

Batalhão de Bacamarteiros 56

Quadrilha Junina Arrocha o Nó

Bia Villa Chan

Assisão

Cristina Amaral

6 de maio

Batalhão de Bacamarteiros 333

Banda de Pífanos - Vitória do Pife

João do Pife e Banda 2 Irmãos

Savinho do Acordeon

Beto Hortis

12 de maio

Batalhão de Bacamarteiros 28

Quadrilha Dona Matuta

Forró Rei do Cangaço

Didi Caruaru

Cezzinha

13 de maio

Banda de Pífanos Princesa do Agreste

Quadrilha Animadrilha

Anjos do Forró

Humberto Bonny

Quinteto Violado

17 de maio

Batalhão de Bacamarteiros 139

Banda de Pífanos Caruaru Camaleão

Cheiro de Sanfona

As Severinas

Targino Gondim

19 de maio

Banda de Pífanos Nossa Senhora das Graças

Quadrilha Flor de Caruá

Cheiro da Terra

Pecinho Amorim

Maciel Melo

20 de maio

Batalhão de Bacamarteiros 95

Grupo de Dança Cia Olhares

Banda Fole de Ouro

Silvinho Cavalcanti

Petrúcio Amorim

26 de maio

Batalhão de Bacamarteiros 25

Banda de Pífanos Arrasta Pé

Forró Cigano

Matheus Lima

Irah Caldeira

27 de maio

Batalhão de Bacamarteiros 33

Quadrilha Brincantes do Sertão

Banda Topázio

Juarez

Almir Rouche

2 de junho

Batalhão de Bacamarteiros 27

Banda de Pífanos Cultural

Azulinho

Mestre Gennaro

Banda Sanfonada

Pátio de Eventos Luiz Gonzaga

3 de junho

Orquestra de Pífanos de Caruaru e Maestro Mozart Vieira

Santanna, o Cantador

Elba Ramalho

Ivete Sangalo

4 de junho

Wallas Arrais

Vitor Fernandes

Dorgival Dantas

Limão com Mel

8 de junho

Anderson Freire

Aline Barros

9 de junho

Calcinha Preta

Tropykália

Cavaleiros do Forró

Simone Mendes

10 de junho

Fulô de Mandacaru

Bell Marques

Felipe Amorim

11 de junho

Samya Maya

Nattan

Xand Avião

15 de junho

Padre João Carlos

Frei Gilson

16 de junho

Tarcísio do Acordeon

Raphaela Santos

Leo Santana

17 de junho

Lipe Lucena

Mari Fernandez

Luan Santana

18 de junho

Elifas Júnior

Pablo

Priscila Senna

Murilo Huff

22 de junho

Walkyria Santos

Matheus e Kauan

Gusttavo Lima

23 de junho

Israel Filho

Toca do Vale

Israel e Rofolffo

Daniel

24 de junho

Benil

Taty Girl

Gustavo Mioto

João Gomes

25 de junho

Brasas do Forró

Eduardo Costa

Ana Castela

Leonardo

28 de junho

Forró Anjo Azul

Marcinho Sensação

Wesley Safadão

Eric Land

29 de junho

Iguinho e Lulinha

Zé Vaqueiro

Zezé Di Camargo

30 de junho

Capim com Mel

Calango Aceso

Mastruz com Leite

Batista Lima

1º de julho

Ávine Vinny

Saia Rodada

Joelma

Spok e Orquestra

Polo Alto do Moura

4 de junho

Big Band Nordestina

Geraldinho Lins

Alanzinho Coreano

10 de junho

Roberto Cruz

Novinho da Paraíba

Aduílio

11 de junho

Dudu do Acordeon

Flávio José

Santanna, o Cantador

17 de junho

Hebert Lucena

Petrúcio Amorim

Sirano e Sirino

18 de junho

Forró Vumbora

Brucelose

Caninana

23 de junho

Gilvan Neves

Davi Firma

Josildo Sá

24 de junho

Sebastian Silva

Renan Cruz

Cheiro de Amor

25 de junho

Renilda Cardoso

Nádia Maia

Felipão e Forró Moral

29 de junho

Banda de Pífanos de Caruaru - Os Bianos

Cavalo de Pau

Edu e Maraial

1º de julho

Alex Júnior

Michele Andrade

Mano Walter

Polo Azulão

9 de junho

Sangue de Barro

Os Outros Caras

Sombra dos Anjos

Ortinho

10 de junho

Cascabulho

Nação Zumbi

Gabriel, O Pensador

11 de junho

Rogéria Dera

Erisson Porto

Mestre Ambrósio

Junio Barreto

15 de junho

Riáh

Chrís Mendes

Gabriel Sá

16 de junho

Los Cubanos

Manoel Neto

Gean Mota

17 de junho

Vou Pra Batucada

Diogo Nogueira

Paulinho Mocidade

Colibri Brasil

18 de junho

Maestro Mozart Vieira

Maestro Spok

André Rio

23 de junho

Carla Alles

Michelle Melo

Sheldon

24 de junho

São João de Azulão

Valmir Silva

80 anos do Mestre João do Pife

25 de junho

Valdinho Paes

Jacinto é Festa

Martins

29 de junho

Todos Cantam Onildo Almeida

Mariana Aydar

Marcelo Jeneci



