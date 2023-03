Mari Fernandez se aventura em ritmos diversos para gravar novo DVD

A cantora Mari Fernandez grava novo DVD nesta quarta-feira, 22, no Espaço Unimed, em São Paulo; cearense de 22 anos convidou artistas consagrados para participarem da produção

Aos 22 anos de idade, a cantora cearense Mari Fernandez se prepara para gravar o segundo DVD da carreira nesta quarta-feira, 22, no Espaço Unimed, em São Paulo. O Vida & Arte esteve presente na coletiva de imprensa realizada hoje, 21, no qual a artista deu mais detalhes sobre o projeto.

O DVD “Mari Fernandez ao Vivo em São Paulo” terá a participação de Wesley Safadão, Maiara e Maraisa, Hugo e Guilherme e Luísa Sonza. Sendo atualmente uma das cantoras de forró mais ouvidas no Brasil, somando bilhões de ouvintes nas plataformas de streaming, Mari também mostra versatilidade a partir das parcerias musicais.

Durante a coletiva, ela afirma que aprecia estilos musicais diferentes e, por isso, gosta se aventurar cantando gêneros diversos. “Por ouvir todos os tipos de música eu me vejo cantando todos os estilos”, declara a cearense natural de Alto Santo.

Mari Fernandez: conheça a cantora cearense que dominou o piseiro

O projeto conta 14 músicas inéditas, além de regravações, como “Apaixonada Errada”, “Porque Te Amo” e “Cão Sem Dono”. Ela ressalta que as parcerias e inclusão de estilos musicais diferentes no repertório também fazem parte dos pedidos dos fãs e destaca a importância do apoio deles. “Tenho muita gratidão aos meus fãs por tudo que eles fizeram para a minha carreira até aqui.”, afirma.

