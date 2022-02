Cearense Felipe Amorim é uma das apostas do YouTube pra 2022

O YouTube divulgou nesta terça-feira, 22 de fevereiro, uma lista com 10 artistas para ficar de olho em 2022. A seleção foi feita por um time de especialistas em música e inclui diferentes estilos, como pop, trap, pagode, gospel, piseiro e sertanejo, além de artistas de diversos estados do País. No YouTube Music há uma playlist com as apostas da plataforma.

"Com os dados analisados, chegamos à lista dos 10 artistas, que acreditamos ter talento e potencial artístico e musical para cair no gosto dos brasileiros ao longo de 2022", diz Sandra Jimenez, diretora do YouTube Music para a América Latina. Para fazer a seleção, o YouTube usou uma metodologia baseada em dados, combinando análise de informações internas da plataforma, como curva de crescimento dos streamings e vídeos musicais dentro do YouTube, e a tendência de busca pelo nome dos artistas.

No ano passado, a lista apresentada pela plataforma conseguiu acertar em cheio. Tarcísio do Acordeon foi um dos nomes presentes na seleção de 2021 e se tornou um fenômeno do forró, com um aumento de 455% em views em seu canal ao longo do ano.

Um dos nomes presentes na lista de 2022 é o cearense de 24 anos Felipe Amorim. Ele é autor dos sucessos "Tá Rocheda", cantado pelos Barões da Pisadinha, e "Mal de Ex", cantado por Wesley Safadão. O cantor mistura em suas faixas piseiro, eletrônico, bregadeira e funk. Ele estorou na música em 2021 com "Sem Sentimento" e "Putariazinha".

Confira a lista completa:

1. Andressa Hayalla

Natural do Rio de Janeiro, Andressa Hayalla representa o gênero pagode. A cantora ficou conhecida ao participar do The Voice Brasil em 2018. A artista já lançou parceria com Péricles e Felipe Araújo.

2. Brisa Star

A cantora mineira Brisa Star é um dos nomes que vêm ganhando destaque no forró. A artista, que completa 15 anos em 2022, teve um dos 10 vídeos de música mais assistidos no YouTube no ano passado, o clipe "Se Joga No Passinho", que já acumula mais de 188 milhões de visualizações.

3. Clarissa

Uma das apostas do pop nacional é Clarissa. A cantora e atriz carioca de 23 anos emplacou o hit "Nada contra (ciúme)" em 2021, que conta com mais de 8 milhões de visualizações no YouTube.

4. Dom Vittor e Gustavo

A dupla sertaneja Dom Vittor e Gustavo também é uma das apostas do YouTube para 2022. Dom Vittor já participou do The Voice Kids e Gustavo é irmão de Marília Mendonça. A dupla se uniu em 2020 e ganhou destaque ao lançar a música "Calculista", parceria com Marília Mendonça, no ano passado.

5. Felipe Amorim

O cearense Felipe Amorim é um dos nomes de destaque no forró e piseiro. O cantor acumula milhões de visualizações em seus clipes no YouTube. O artista já lançou sua primeira aposta para 2022, a faixa "Red de Maracujá".

6. Felipe Grillo

O cantor brasiliense Felipe Grillo, de 25 anos, é um dos nomes para ficar de olho no sertanejo. O vídeo de "Quebra Minha Promessa", lançado em outubro de 2021, já soma mais de 2,6 milhões de visualizações.

7. Mari Borges

Cantora do gênero gospel, a mineira Mari Borges começou a carreira aos 16 anos fazendo covers no YouTube. Hoje, a artista possui um trabalho autoral e recentemente lançou três faixas de seu novo projeto. Duas delas são parcerias com grandes nomes da música gospel: “Outro na Fornalha”, com Sarah Beatriz, e “Fenda da Rocha” com o grupo Casa Worship.

8. Mc Caverinha

Kauê de Queiroz Benevides Menezes, conhecido como Mc Caverinha, tem apenas 13 anos, mas é um dos destaques do rap e trap. Ele é conhecido pelas faixas "Flash", "O Pai Tá On" e "Avião".

9. Rachel Reis

Aos 24 anos, a baiana Rachel Reis tem se destacado na MPB. A cantora começou na música em 2016, fazendo shows em barzinhos e eventos na cidade. Em 2020, soltou seus primeiros singles autorais, "Ventilador" e "Sossego". Em 2022, Rachel lançará seu primeiro álbum.

10. WIU

WIU é um dos nomes para prestar atenção no trap. O cantor fez sucesso com "Mantém", parceria com Matuê. Em 2021, o rapper lançou “Lágrimas de Crocodilo” e “Pitbull”, que acumulam milhões de visualizações no YouTube.

