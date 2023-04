Gratuito: Djavan e Makem fazem show no aniversário de Fortaleza

Djavan fará show gratuito em Fortaleza durante comemoração do aniversário da Capital; cearense Makem também se apresentará no evento que ocorre no Aterrinho da Praia de Iracema

Completando 297 anos na próxima quinta-feira, 13 de abril, Fortaleza receberá shows de Djavan e Makem para comemorar seu aniversário. O evento gratuito será celebrado no Aterrinho da Praia de Iracema, com início marcado para às 19 horas.

Com turnê mundial iniciada em março, o músico alagoano retornará à Capital para o show gratuito na próxima semana. Dono de grandes sucessos, como “Lilás”, “Oceano” e “Eu te devoro”, a apresentação de Djavan promete ter um repertório com as principais canções.

Já a cearense Makem se apresentará novamente no palco do Aterrinho da Praia de Iracema, após show que animou o público durante o Férias na P.I, ocorrido no mês de janeiro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Aniversário de Fortaleza

Com Djavan e Makem

Onde: Aterrinho da Praia de Iracema

Quando: quinta-feira, 13, a partir de 19 horas

Gratuito



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags