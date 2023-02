Xuxa sobre Bolsonaro: "Chamo de tudo, menos de gente"

A cantora e apresentadora Xuxa Meneghel falou sobre a Campanha de Vacinação do Ministério da Saúde e contou que se colocou à disposição da tarefa a todos os ex-presidentes, “menos com aquele que chamo de tudo, menos de gente”, se referindo ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Xuxa deu as declarações em entrevista à Patrícia Kogut, do O Globo, neste domingo, 12. “Eu que me ofereci para ser embaixadora da Campanha de Vacinação do Ministério da Saúde. Procurei descobrir o telefone da Janja (primeira-dama) e me pus à disposição. Eu fiz isso com todos os ex-presidentes do Brasil. Menos com aquele que chamo de tudo, menos de gente”, afirmou.

Ela ainda relembrou o episódio em que o ex-presidente Jair Bolsonaro usou a expressão “pintou um clima” ao se referir a adolescentes em Brasília. Xuxa afirmou sentir nojo de Bolsonaro e tem vontade de fazer uma campanha chamada ‘Pintou um crime’, “contra velhos babões que olham para crianças”.

A apresentadora ainda disse ser “contra esse homem desde o início”. “Fui contra esse homem desde o início. Mas antes eu era contra o genocida. Só que depois que o Bozo falou aquilo de “pintou um clima” para se referir a meninas adolescentes, tive muito nojo”, afirmou.

“Queria muito fazer uma campanha chamada “Pintou um crime”. Contra velhos babões que olham para crianças de 12, 13, 14 anos. Como eu fui olhada quando era criança. Crianças dessa idade não se prostituem, são exploradas. A gente tem que mostrar que isso está muito errado. Não podem passar a mão na cabeça. No mínimo, ele deveria ter chamado a polícia, se achou que havia algo errado ali”, declarou.

Jair Bolsonaro fez as declarações polêmicas em outubro de 2022, durante as eleições presidenciais. “Eu parei a moto em uma esquina, tirei o capacete e olhei umas menininhas, 3, 4, bonitas, de 14, 15 anos, arrumadinhas em um sábado numa comunidade. E vi que eram meio parecidas. Pintou um clima, voltei. ‘Posso entrar na sua casa?’. Entrei. Tinham umas 15, 20 meninas, sábado de manhã, se arrumando. Todas venezuelanas. E eu pergunto: meninas bonitinhas de 14, 15 anos se arrumando no sábado para quê? Ganhar a vida”, contou Bolsonaro no período.



