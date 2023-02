Irmã mais velha de Xuxa, Mara Meneghel morre na Espanha

Mara Rubia Meneghel, irmã mais velha da apresentadora Xuxa, morreu aos 67 anos em Barcelona, na Espanha. A causa do falecimento não foi divulgada, mas a assessoria de imprensa de Xuxa confirmou a informação e apontou que a morte ocorreu há uma semana, mas só foi tornada pública agora para “poupar os familiares”.

A informação foi divulgada inicialmente pelo portal Observatório dos Famosos. Segundo o site, Mara Rubia morava há mais de 30 anos no exterior e estava em Barcelona. Ela se tornou doutora em ciências da educação e também se formou em psicoterapia e pedagogia sistêmica. Ela também atuava como arteterapeuta.

Apesar de não aparecer publicamente de forma frequente com Xuxa, as duas irmãs tinham grande relação. Mara nasceu em Estância Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, e estava casada desde 1981.



