Bolsonarista, Sorvetão é cortada de especial da Xuxa após brigas

A ex-paquita Andréa Sorvetão não foi convidada para participar do especial de 60 anos de Xuxa Meneghel, que será comemorado em uma programação especial da TV Globo. Nas redes sociais, o marido da artista repreendeu a decisão da "Rainha dos Baixinhos".

O cantor Conrado, casado com Sorvetão, publicou: "Como se você pudesse apagar a história de alguém por sua posição política. Oi, Brasil. Somos e continuaremos sendo casados, de família tradicional, com todos os defeitos e evangélicos. Ah, e muito bolsonaristas".

A relação de Xuxa com a ex-paquita se rompeu em 2021 devido a divergências políticas. A apresentadora, que apoiou Lula (PT) ao cargo de presidência, deixou de seguir Andréa no Instagram quando ela fez um vídeo ao lado do marido afirmando ser um "casal hétero, cristão e tradicional".

Na época em que o vídeo foi publicado, Xuxa falou sobre o rompimento com relações do passado. "Essas pessoas eram preconceituosas, mas nunca demonstraram. Hoje estão mostrando que fazem discriminação e são, sim, homofóbicas e são a favor de atrocidades", criticou a loira.

Em fevereiro deste ano, a também ex-paquita, Lana Rhodes, que fez parte da última geração do programa da Xuxa, falou publicamente sobre a relação de Sorvetão com a apresentadora. Segundo ela, a bolsonarista foi expulsa do grupo do Whatsapp das ex-assistentes de palco.

"Tem um grupo de paquitas. A gente só tirou uma integrante que a gente não queria mais. Ponto. Porque não dá para você ter diálogo com uma pessoa que não tem diálogo. Era a Sorvetão", disse Rhodes em entrevista ao Barba Cast.

