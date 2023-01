Série sobre cultura indígena brasileira estreia na Globoplay

Série "Nós", da Globoplay, é inspirado no livro de Maurício Negro e reúne histórias dos povos originários, com mitos a aventuras épicas

Aprofundando-se em contos e narrativas de diversas nações indígenas brasileiras, “Nós”, série em áudio original da Globoplay, estreou nesta sexta-feira, 20, no streaming. A produção reúne, de forma criativa, histórias e mitos dos povos originários do Brasil.

“Nós” é uma série Idealizada para o público infanto-juvenil, que foi inspirada no livro de Maurício Negro ‘Nós - Uma Antologia de Literatura Indígena’.

Ela é apresentada pelo escritor, professor e CEO do Instituto UK’A Daniel Munduruku, e por Renata Tupinambá, roteirista, poeta e atuante na difusão das culturas indígenas por meio de projetos de etno comunicação, o podcast tem a direção executiva de Carlos Merigo.

“O podcast ‘Nós’ traz a representação das vozes indígenas e revela o que elas têm de mais especial, que é justamente a riqueza, a magia, o ensinamento e a sabedoria que essas populações carregam consigo em suas histórias”, destaca Daniel Munduruku.

Sobre a série

“Nós” é uma série sonora que tem 10 episódios, todos já disponíveis na Globoplay. O primeiro episódio da produção é “Amor Originário”, que traz o romance da jovem Panhonka pelo guerreiro Bepkaety.

A última parte, que encerra a obra, é “Nos Primórdios dos Tempos” e narra a história de um atrapalhado ancestral dos Kurâ-Bakairi no cerrado mato-grossense.

Entrevista com Daniel Munduruku – apresentador do podcast e Carlos Merigo – diretor executivo:

- Quais pontos você destaca dessa série em áudio produzida para o público infanto-juvenil?

Daniel Munduruku - O podcast conta com uma série de elementos especiais proporcionando uma conexão com os ouvintes, ao mesmo tempo em que oferece uma experiência auditiva e sensorial com destaque para o valor ancestral repassado na série.

- Qual é o diferencial deste podcast em relação a outros projetos que já foram desenvolvidos com foco na cultura dos povos originários?

Daniel Munduruku - O principal diferencial nesse projeto é que os indígenas são protagonistas tanto na história quanto na escrita. Na produção do podcast, trouxemos elementos que realçam o simbolismo da vivência narrada. Conseguimos expressar sentimentos que já vivenciamos na própria pele e que, portanto, reverbera na palavra falada. Em comparação com outros projetos de cultura indígena em geral, este podcast em particular, mexe com o nosso espírito e com a nossa alma. Portanto, considero que a narrativa entregue o sentimento de pertencimento e descoberta da sua identidade para quem escuta.

