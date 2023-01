Navio da Xuxa terá KBL, Gloria Groove e Daniela Mercury e mais

O KLB irá voltar aos palcos com apresentação especial no Navio da Xuxa. Um dos nomes mais importantes da música pop brasileira dos anos 2000, a banda formada pelos irmãos Kiko, Leandro e Bruno levará a turnê “20 +2 Experience”, que celebra duas gloriosas décadas de carreira e o lançamento do primeiro álbum do trio, que explodiu com os hits “A Dor Desse Amor” e “Ela não está aqui”, para uma apresentação a bordo do MSC Fantasia.

O grupo é uma das atrações do Navio da Xuxa, que navegará pelo Oceano Atlântico, entre os dias 24 e 27 de março, partindo do Terminal de Passageiros do Porto de Santos, em São Paulo, passando pelo Rio de Janeiro e depois em Búzios.

Durante os três dias de navegação, o "Navio da Xuxa" contará com 72 horas de programação, incluindo atividades para todas as idades e gerações com festas temáticas, restaurantes, grande variedade de instalações esportivas além de salas de teatro e cinema.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além do KLB, os shows ficam por conta do consagrado “Xou da Xuxa”, das cantoras Gloria Groove, Daniela Mercury e Claudia Leitte, além de Junno Andrade e Sérgio Mallandro.

Navio da Xuxa

Quando: 24 a 27 de março

Ingressos à venda no site Navio da Xuxa



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags