Pabllo e Anitta gravarão juntas clipe de 'Balinha de Coração'

Faixa de "Noitada", novo álbum de estúdio de Pabllo Vittar, "Balinha de Coração" ganhará um clipe exclusivo com participação de Anitta

Em entrevista a um podcast, a artista Pabllo Vittar anunciou que gravará o clipe de sua música "Balinha de Coração". A faixa integra o novo álbum da cantora, "Noitada", lançado no último dia 8 de fevereiro. O clipe será gravado em parceria com Anitta, que participa da música.

Pabllo falou sobre a participação de Anitta em duas faixas no seu novo álbum: "Calma Amiga INTERLUDE", na qual também participa o DJ RaMeMes, e "Balinha de Coração", que virará clipe.

Pabllo Vittar lança novo álbum "Noitada" e produz clipe de "Balinha de Coração" com Anitta

A faixa é uma das mais queridas pelo público no álbum novo, "Balinha de Coração" ocupa atualmente a terceira posição entre as músicas mais ouvidas da artista na plataforma Spotify, com mais de um milhão de streams.

Sobre o clipe com Anitta, Pabllo confirmou que está em pré-produção, e já deu até uma data para a intérprete de "Envolver" para o início das gravações.

"Vai! (risos) A minha patroa ali disse que já tem data, Anitta tu não venha não mulher. A Carina (produtora de Anitta) já me deu uma data. Estamos animadas!", confirmou.

Pabllo Vittar lança novo álbum "Noitada" com artistas e amigos convidados

Sobre os artistas convidados para contribuir no álbum, Pabllo explicou que sua prioridade era escolher amigos que a inspirassem. "Eu queria pessoas amigas, queria que fossem pessoas que eu sou fã, claro. Nunca busquei números", afirmou.

As referências musicais da faixa que divide com Anitta são algumas das preferidas da artista, de acordo com a entrevista. Entre elas, PC Music, música eletrônica e house funk são algumas das citadas por Pabllo, todos gêneros musicais mais "futuristas" e influenciados por sistemas computadorizados de produção musical.

Carnaval: Pabllo Vittar e Nattanzinho fazem show em Aracati

Os cantores Pabllo Vittar e Nattan, conhecido como Nattanzinho, se apresentarão no Carnaval de Aracati, município cearense localizado a 147.3Km de Fortaleza. Os shows estão previstos para acontecerem na segunda-feira, 20.

Os dois já vieram ao Ceará para shows. Pabllo veio pela última vez em 2022, para participar da festa Fica, Vai Ter Pop. Já Nattanzinho, que é natural de Tianguá, no interior do Estado, se apresenta frequentemente nos palcos cearenses. Seu último show foi em janeiro, no Deu Liga.

