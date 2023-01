Carnaval: Nattan e Pabllo Vittar se apresentam em Aracati

Prefeitura de Aracati divulgou Pabllo Vittar e Nattan como as primeiras atrações confirmadas do tradicional Carnaval do município

A Prefeitura de Aracati divulgou as primeiras atrações confirmadas do Carnaval deste ano do município cearense. A cantora Pabllo Vittar e o cantor Nattan irão se apresentar na folia deste ano na cidade. Não há ainda outras informações e detalhes oficiais das apresentações da dupla.

Mais atrações da programação do Carnaval de Aracati 2023 serão divulgadas na tarde de hoje, 12, em live na página da Prefeitura da cidade. A transmissão está prevista para começar às 16 horas.

Pabllo Vittar esteve no Ceará pela última vez em outubro de 2022, na festa Fica, Vai Ter Pop. Já o cearense Nattan é figurinha carimbada no Estado natal. O artista, inclusive, tem show marcado para este sábado, 14, em Fortaleza, no festival Deu Liga.

