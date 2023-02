Samara Joy: quem é artista que superou Anitta no Grammy

A norte-americana Samara Joy foi eleita a Artista Revelação do Ano no Grammy deste ano. Aos 23 anos, ela superou nomes como a cantora Anitta, Latto e Omar Apollo para vencer a categoria e conquistar, na mesma noite, o Troféu de Melhor Álbum de Jazz.

No discurso de agradecimento, Samara destacou a autenticidade como fator que a levou a conquistar o prêmio. "Você se expressa exatamente como você é, autenticamente. Então, para estar aqui, apenas sendo eu mesmo, apenas sendo quem eu nasci. Estou muito agradecida", declarou.

Ela cresceu no bairro do Bronx, periferia de Nova York, nos Estados Unidos. Com a família de músicos, viu desde pequena os avós no coral gospel The Savettes, na Filadélfia, e o pai baixista da banda de Andraé Crouch.

Seu primeiro álbum, o "Samara Joy", foi lançado em 2021 e já no ano seguinte ela lançou o "Linger Awhile" (2022). A canção "Warm in december" é a mais ouvida da artista, que acumula 457 mil ouvintes mensais no Spotify e pouco mais de 140 mil seguidores nas redes sociais antes da premiação.

Além de Anitta, concorreram na categoria Artista Revelação o rapper norte-americana Latto, grupo de rock italiano Måneskin, cantor e compositor Omar Apollo, o duo Domi & Jd Beck, a banda britânica Wet Leg, a norte-americana Muni Long, rapper Tobe Nwigwe e a guitarrista Molly Tuttle.

Samara Joy é alvo de fãs de Anitta

Após o anúncio de Revelação do Ano, fãs brasileiros da cantora Anitta invadiram as redes sociais de Samara Joy. Por meio de comentários nas publicação de Joy, questionaram o mérito de Samara Joy em receber o público. "Pagou quanto?", escreveu um usuário. "O Prêmio era da Anitta", disse outro.

