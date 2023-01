Pabllo Vittar bate microfone na boca após esbarrar em dançarino

O acidente aconteceu quando a cantora Pabllo Vittar se apresentou, no último domingo, 1º de janeiro, no Festival do Futuro, em comemoração à posse de Lula (PT)

Viralizou no Twitter um vídeo de um acidente envolvendo a drag queen Pabllo Vittar durante uma apresentação realizada no Festival do Futuro no último domingo, 1º. Na performance, um dançarino acabou esbarrando na cantora, o que fez com que ela batesse com o microfone na boca.

Após a repercussão do vídeo, internautas apontaram que a artista teria olhado com raiva para o dançarino. Outros momentos do show também foram comentados nas redes sociais. Durante a apresentação, Pabllo chegou a expulsar um fotógrafo do palco. E um fã chegou a invadir o espaço, mas logo foi retirado por seguranças.

Uma mini-thread sobre o caos que foi o show da Pabllo no #FestivalDoFuturo.



1) O dançarino batendo no microfone e quase deixando a drag desdentada. pic.twitter.com/9E2E3d0ByR

O Festival do Futuro aconteceu no último domingo para celebrar a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O evento contou com dois palcos, intitulados Elza Soares e Gal Costa, em homenagem às duas cantoras que faleceram em 2022. Artistas como Martinho da Vila, Chico César, Duda Beat, Valesca Popozuda e Gaby Amarantos passaram pelo palco.



O presidente Lula chegou a passar pelo Festival por volta das 23 horas, ao lado da primeira-dama Janja. “Amanhã eu começo a trabalhar cedo porque vou receber 17 chefes de estado, por isso eu vou embora. Mas obrigada por me eleger e pelo o que vocês fizeram pelo País. Eu não posso pagar em dinheiro, eu só posso pagar com trabalho”, chegou a dizer na ocasião.

