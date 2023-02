Anitta ganha estátua de concreto e fãs comentam: "traumatizante"

Anitta foi homenageada pela artista Adriana Carrara com uma estátua de concreto após sucesso do hit "Envolver"; a obra repercutiu nas redes sociais por meio de memes

Anitta celebrou neste sábado, 11, mais uma escultura em sua homenagem. Com representação garantida no museu de cera Madame Tussauds, de Nova York, nos Estados Unidos, a artista ganhou uma estátua de concreto em São Paulo. A obra é em comemoração ao sucesso global da música "Envolver".

A obra foi produzida pela artista Adriana Carrara, que é conhecida por "Ma Escultura Personalizada" nas redes sociais. Ela foi levada para o show "Ensaios da Anitta", que aconteceu neste sábado, 11, em São Paulo, a fim de homenagear a cantora.

Na ocasião, as obras ficaram expostas no porta-malas do carro de Anitta de modo que todos pudessem ver. A artesã publicou em suas redes sociais os detalhes da produção de seu presente. "Vamos presentear nossa gatona @anitta?", disse.

Estátua da Anitta viraliza nas redes sociais

Nas internet, os fãs de Anitta usaram as redes sociais para opinar sobre a homenagem de concreto que a cantora recebeu.

Estou totalmente TRAUMATIZADO com essa estátua da Anitta. KKKKKKKK pic.twitter.com/rO78SFhwdq — (@diabIomamy) February 12, 2023

a estátua da anitta quer te contar um segredo pic.twitter.com/7Elhwax2nh —

não amr, tanto que ja estou comprando meu banco anitta aqui junto com minha estátua envolver para apoiar os artistas pic.twitter.com/ph3ovs9rDm — Rasmus (@DearRasmus) February 12, 2023

