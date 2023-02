Pabllo Vittar lança "Noitada", álbum com Anitta e Glória Groove

"Eu sou da noite, eu pertenço à noite". É com esse aviso que a cantora Pabllo Vittar abre "Noitada", 5º álbum de estúdio da carreira. Do total de 11 faixas, dez foram disponibilizadas nesse primeiro momento no Spotify. Entre participações, a produção conta com nomes como Gloria Groove, MC Carol, Anitta, DJ RaMeMes, O Kannalha, MC Tchelinho e DJ Tonias.

Em postagem prévia nas redes sociais, a artista descreveu o trabalho como "provocativo e também ousado". Já em vídeos promocionais gravados para o Spotify, a artista detalhou processos do disco. "O que me inspirou a fazer esse álbum foram minhas próprias vivências enquanto pessoa queer, enquanto artista, enquanto pessoa que ama viver", compartilhou.

"Dedicado à vida noturna", nas palavras da própria Pabllo, o disco narra, a partir dos títulos de cada música, uma noite de festa: abrindo com "AMEIANOITE", feat com Gloria Groove lançado em outubro de 2022, "Noitada" se encerra com "After", uma das inéditas do álbum.

Além da música com Gloria, o outro single já conhecido do disco é "Descontrolada", parceria de Pabllo com a funkeira MC Carol. Entre as outras inéditas, o destaque vai para "Calma Amiga", um interlúdio, e "Balinha de Coração", novas colaborações com Anitta.

A única faixa do álbum que ainda não está disponibilizada é "Cadeado", citada pela própria cantora como uma das músicas favoritas dela do trabalho, juntamente com "Culpa do Cupido".

"Noitada" une sonoridades eletrônicas a ritmos tipicamente brasileiros como o brega e o funk, como afirmou Pabllo ao Spotify. "As músicas (do álbum) vêm até mim de uma forma muito orgânica juntamente com as referências que eu já tinha e tudo que ouvi durante esses dois anos sem lançar um álbum novo", dividiu.

Conforme a artista, o álbum iria "tomar um rumo totalmente diferente". "As músicas tinham uma característica mais triste, eu estava me sentindo mais triste quando comecei esse projeto, mas as coisas foram tomando, graças a Deus, um rumo diferente", afirmou. O desejo de Pabllo, enfim, é que as fãs "se sintam felizes, fierces (poderosas), sexies e amadas".

