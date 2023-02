Anitta anuncia pausa para tirar férias após Carnaval

A cantora Anitta revelou que, depois do Carnaval, fará uma pausa na carreira para tirar “um bom período de férias”, no qual passará alguns meses descansando. A intérprete de “Girl From Rio” tem tido agenda repleta de compromissos nas últimas semanas devido ao período carnavalesco e a premiações como o Grammy, realizado no último dia 5.

| Leia também | Anitta ganha estátua de concreto e fãs comentam: "traumatizante"

Segundo a artista, a ideia é tirar um tempo para si depois de fazer um trabalho pendente previsto para o pós-Carnaval. Quando concluir, poderá, enfim, entrar de férias. “Eu tenho um trabalho para fazer quando acabar o Carnaval, mas aí logo depois eu passo um bom período de férias. Escolhi ficar alguns meses sem fazer nada e acho que vai ser bem gostoso e importante para mim”, relatou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A entrevista foi dada à RicTV, afiliada da Record TV no Paraná. Anitta esteve em Curitiba no último domingo, 12, durante a turnê “Ensaios da Anitta”, que teve temática “Guerreiras”, seu projeto de Carnaval para este ano. Seu look foi escolhido em homenagem a Maria Quitéria, primeira mulher a fazer parte do exército brasileiro.

Ao ser questionada para onde irá no período de férias, Anitta afirmou que ainda não tinha escolhido o seu roteiro e disse enfaticamente que não contaria “para ninguém". “Decidi um ou outro lugar, mas não tudo. Vou ficar bastante tempo fora”, acrescentou.



Sobre o assunto Anitta ganha estátua de concreto e fãs comentam: "traumatizante"

BBB 23: Nicácio diz que foi paquerado por Anitta antes do reality

Grammy 2023: Anitta não vence prêmio de Revelação do Ano

Tags