Disney+: Nova temporada de The Mandalorian ganha trailer; assista

Série spin-off de Star Wars, nova temporada The Mandalorian chega em março no Disney+

A série “The Mandalorian” divulgou o primeiro trailer da sua 3ª temporada, prevista para estrear no dia 1º de março, na plataforma Disney+. Na prévia, vemos Din Djarin (interpretado por Pedro Pascal) e Grogu, em novas aventuras juntos pelo mundo de Star Wars.

“The Mandalorian” acompanha as desventuras do mercenário Djarin, regido pelo código de honra dos Mandalorianos, pela galáxia durante o período Imperial. O seu companheiro de viagem é Grogu, conhecido pelos fãs como "Baby Yoda".



Confira também | The Last of Us: quatro curiosidades sobre a nova série da HBO



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Assista o trailer de The Mandalorian:

As duas primeiras temporadas de The Mandalorian já estão disponíveis no Disney+. O terceiro ano tem previsão de estreia para 1º de março de 2023.

Leia mais | Assim como "O Mandaloriano", "Andor" é uma surpresa para fãs de Star Wars



Podcast Vida&Arte





O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags