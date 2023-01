The Last of Us é a segunda maior estreia da HBO em 13 anos

Atrás apenas de "House of the Dragon", a série “The Last of Us” se tornou o segundo maior sucesso da HBO nos últimos 13 anos. A produção, que é inspirada no jogo de sucesso para PlayStation, estreou neste domingo, 15.

A narrativa, que conta a história de uma dupla que se conecta através de dificuldades do mundo pós-apocalíptico, circunstâncias brutais e monstros impiedosos, marcou 4,7 milhões de telespectadores apenas no primeiro episódio. As informações são da Warner Bros.

Esses dados tornam “The Last of Us” a segunda maior abertura de um programa da HBO desde a estreia de “Boardwalk Empire”, em 2010, antes da criação do streaming HBO Max e seus predecessores.

Acima de “The Last of Us”, somente a estreia de "House of the Dragon" superou a marca, com quase 10 milhões de telespectadores. No período considerado, de 13 anos, houve também os sucessos: “Game of Thrones”, “True Detective”, “The Leftovers”, “Westworld”, “Silicon Valley”, “Veep", "Succession", "Euphoria" e "Chernobyl".

A audiência deste último domingo, 15, para “The Last of Us” foi quase o dobro do que teve a estreia de “Euphoria”, o maior sucesso atual da HBO, ao lado de “House of the Dragon”.

“Estamos entusiasmados em ver os fãs da série e do jogo vivenciarem essa história icônica de uma nova maneira e estendemos nossa gratidão a eles por ajudar a torná-la um sucesso”, disse Casey Bloys, presidente e CEO da HBO & HBO Max em divulgação.

Os episódios de "House of the Dragon” estreiam aos domingos às 21 horas na HBO e HBO Max, levando ao final em 12 de março.



