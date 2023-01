The Last of Us: Bella Ramsey diz se identificar como não-binária

Bella Ramsey, de "The Last of Us", diz ser uma pessoa não-binária e de gênero fluído

Desde que a série "The Last of Us" estreou no domingo, 15, Bella Ramsey tem chamado atenção por interpretar a jovem Ellie. Aos 19 anos, Bella revelou ser uma pessoa não-binária e de gênero fluído. Além de Ellie, também deu vida a personagem Lyanna Mormont na série Game of Thrones.

Em entrevista ao The New York Times, falou sobre sempre sua identidade de gênero. “Acho que meu gênero sempre foi muito fluido. Se alguém me chama de ‘ela’ ou ‘dela’, eu nem penso nisso, mas eu sei que se alguém me chamar de ‘ele’ será um pouco emocionante”, afirmou Bella.

Ramsey ainda completou, dizendo não se importar ser tratada por pronomes femininos ou masculinos. “Ser marcado por gênero não é algo que eu particularmente goste, mas, em termos de pronomes, eu realmente não poderia me importar menos”, encerra.

O que significa ter gênero fluido?

Diferente das identidades convencionais, de feminino e masculino, pessoas de gênero fluido é uma identidade de gênero que transita entre outras identidades. Dessa forma, não há reconhecimento e expressão dentro da lógica binária de homem ou mulher.

O que é ser não-binária?

Segundo a LGBT Foundation, ONG inglesa voltada a promoção dos direitos LGBTQIA+, o termo não-binário contempla grupos de pessoas que "sentem que sua identidade de gênero não pode ser definida dentro das margens da binariedade (...) vez disso, elas entendem o gênero de forma que ultrapassa a mera identificação como homem ou mulher".

