The Last of Us: quatro curiosidades sobre a nova série da HBO

A série The Last of Us estreia no dia 15 de janeiro no serviço de streaming HBO Max; confira as curiosidades sobre a produção

A série The Last of Us, com Pedro Pascal (The Mandalorian) e Bella Ramsey (Game of Thrones) no elenco, estreia pelo canal HBO e o serviço de streaming HBO Max no domingo, 15 de janeiro, baseada na franquia de videogame com o mesmo título.

O enredo segue o mundo pós-apocalíptico de Joel e da adolescente Ellie, sobreviventes que precisam unir forças em sua jornada pelos Estados Unidos. A adaptação obteve 98% de aprovação da crítica especializada no site Rotten Tomatoes.

“A equipe fez um excelente trabalho ao se manter fiel ao material de origem e, ao mesmo tempo, dar vida a novos personagens ao longo do caminho”, destacou Karama Horne para o portal TheWrap, como principal crítica (“top critic”) no Rotten Tomatoes.

The Last of Us: Curiosidades sobre a série



Confira as curiosidades sobre a série da HBO The Last of Us e as informações relacionadas à sua produção e ao material original da franquia de jogos.

Protagonistas já atuaram em “Game of Thrones”

Os personagens centrais da trama, Joel e Ellie, serão interpretados por Pedro Pascal e Bella Ramsey, respectivamente. Os dois atores possuem um histórico comum de atuação em outra série da HBO, “Game of Thrones”.

Pascal deu vida ao príncipe Oberyn Martell na quarta temporada, enquanto Ramsey é conhecida pelo papel de Lyanna Mormont - o seu primeiro trabalho de atuação - na sexta, sétima e oitava temporada da série.

Presença do criador dos jogos

Neil Druckmann, criador e diretor do jogo original, também faz parte da série The Last of Us como produtor-executivo, além de roteirizar ao lado de Craig Mazin, conhecido pela criação de outra série da HBO, "Chernobyl".

“É engraçado ver meus diálogos dos jogos nos roteiros da HBO. E às vezes eles se desviam muito para um efeito melhor porque estamos lidando com um meio diferente”, Druckmann revelou ao portal IGN em 2021.

Antes da série, uma HQ (história em quadrinhos)

A história em quadrinhos “The Last of Us - Sonhos Americanos” foi lançada em 2013 como uma prequela do jogo. Co-escrita por Neil Druckmann e Faith Erin Hicks, a publicação aborda a vida de Ellie como nova aluna de uma escola militar.

O volume brasileiro foi publicado pela editora NewPop.

Infecção em The Last of Us realmente existe

O fungo do gênero Cordyceps, que infecta a população no universo de The Last of Us, realmente existe, mas afeta formigas, besouros e outros insetos, mantendo o seu hospedeiro vivo por um certo tempo.

“Cordyceps é um conceito fascinante e é absolutamente real. Queríamos levar isso um pouco mais longe. Queríamos nos dar o máximo de realidade possível, porque quanto mais real, mais nos conectamos com os personagens”, explica Craig Mazin, roteirista da série, ao portal Collider.



The Last of Us: assista ao trailer da série

A série The Last of Us estreia no dia 15 de janeiro na HBO e em seu serviço de streaming, HBO Max. O canal deixará o sinal aberto para que o público confira o lançamento de sua nova produção.

Entre os dias 13 e 15 de janeiro, os canais estarão disponíveis aos assinantes da Claro, SKY, Directv Go e VIVO.

